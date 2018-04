GF 15 | Filippo Contri chiede scusa ad Alessia Prete

lanostratv

(Di martedì 24 aprile 2018): il chiarimento al GF 15 Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda scoppiettante puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, e a far molto discutere i tanti telespettatori sono stati i due inquilini, i quali hanno dato vita a un’animatissima litigata. Il motivo? In praticaha dichiarato ieri a Barbara d’Urso di essere assai perplessa da questo improvviso amore sbocciato trae Lucia. Una dichiarazione, che ha fatto andare su tutte le furie il giovane, il quale è anche arrivato ad offenderla. Ma non è finita qua perchè proprio poco fa nel giardino della casa più spiata dagli italianiha voluto parlare faccia a faccia con, cercando in tutti i modi di superare questa incresciosa vicenda. E poco dopo essersi spiegati e chiariti,, visibilmenteto, ...