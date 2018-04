Genoa -Verona 3-1 | i veneti sempre più in difficoltà

Video/ Genoa Verona (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata) : Video Genoa Verona (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Tre punti comodi per il grifone, che vola alla 11^ posizione in classifica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Genoa-Verona 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Genoa-Verona 2-1- Posticipo di lunedì fondamentale per la salvezza tra Genoa e Verona. Il gol di Medeiros in avvio di match porta in vantaggio la squadra di Ballardini. Per il Verona, due clamorose occasioni sprecate da Matos e Romulo. Nel secondo tempo le reti di Bessa e Pandev regalano tre punti al Genoa e inguiano ancora di più il Verona. Inutile per gli scaligeri la rete su rigore segnata da Romulo. Genoa Perin 6; Biraschi 6, Rossettini6 , ...