Gelmini | Dopo Fico con Salvini a cercare voti in Aula

(Di martedì 24 aprile 2018) "È prematuro parlare di un governo del presidente. Noi pensiamo che, ancheil mandato a, ci possa essere la possibilità per uno spazio ae si possa, sulla base del nostro programma, andare in Parlamento a". Così Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio1). "Bisogna partire dal voto degli italiani. Ci troviamo di fronte a un governo dei secondi o dei terzi a palazzo Chigi. Di Maio e i 5 stelle hanno una pregiudiziale nei nostri confronti. Di Maio però, in perfetto stile da ricreazione scolastica pensa che governare con lega o Pd sia la stessa cosa. Ma il paese ha delle priorità. Spero che il Pd non preferisca le poltrone ai punti programmatici", ha aggiunto la.Oggi il nuovo incaricato dal capo dello Stato, il presidente della Camera Roberto, incontrerà nel salottino del presidente, al ...