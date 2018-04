Canada - Furgone sui passanti a Toronto : 9 morti e 16 feriti : Roma - È di 9 morti e 16 feriti il bilancio della strage di pedoni a Toronto, dove un furgone ha travolto una ventina di passanti su un marciapiede , foto, : lo ha reso noto il vicecapo della polizia, ...

Furgone lanciato sulla folla a Münster : 2 morti<br>L'attentatore - tedesco - si suicida : ...

