Fucili | tabacco e vendetta Il Veneto è come il West

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Fabrizio OttavianiAprendo il secondo volume della "trilogia della frontiera" di Matteo Righetto la prima parte, L'anima della frontiera, è uscita l'anno scorso, la terza non si farà attendere ritroviamo il roccioso Augusto De Boer dove l'avevamo lasciato, e cioè a Nevada, il paese dal nome di fantasia che si erge fra l'altopiano di Asiago e la valle della Brenta. Ha smesso di contrabbandare ilitaliano con l'Impero austro-ungarico, anche perché ci stava rimettendo le penne. Adesso si limita a venderne un pochino giù a valle, e per il resto, a farsi spremere fino al midollo dalla Regia Tabacchi, l'azienda di Stato vanto dei Savoia che monopolizza la coltivazione della pianta con la nicotina, sfruttando i contadinilui. È molto invecchiato, Augusto, mala cocciuta poiana della canzone di Jannacci non ha nessuna intenzione di andarsene, dovesse rimanerci solo lui, a ...