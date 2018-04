Francia | morto a 70 anni l' ex ct Henry Michel

È morto Henri Michel - ex calciatore francese e allenatore della Francia ai Mondiali del 1986 : Henri Michel, ex calciatore francese del Nantes che ebbe una lunga carriera come allenatore iniziata negli anni Ottanta e finita nel 2012, è morto lunedì sera a 70 anni, dopo essere stato a lungo malato di cancro. Michel fu il The post È morto Henri Michel, ex calciatore francese e allenatore della Francia ai Mondiali del 1986 appeared first on Il Post.

Morto l'ex ct della Francia Henri Michel : Tra le altre esperienze in panchina, Michel ha guidato il Psg e numerose nazionali africane, partecipando a tre Coppe del Mondo con Camerun , 1994, , Marocco , 1998, e Costa d'Avorio , 2006, . Con ...

Francia in lutto : morto ragazzino di 18 anni del Le Havre : Ennesima tragedia nel mondo del calcio. Samba Diop, difensore di 18 anni del Le Havre è mancato questa notte in circostanze ancora da chiarire

Chamonix-Mont-Blanc - Francia - - Valanga travolge un gruppo di sciatori : 1 morto : A lmeno uno scialpinista è morto oggi travolto da una Valanga sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix , sul lato opposto della val d'Arve rispetto al versante francese del Monte ...

Francia : valanga in zona Chamonix - almeno un morto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia - valanga a Chamonix : un morto e diversi feriti - : Secondo quanto riporta la televisione francese Bfm, la vittima è uno scialpinista del Soccorso alpino, travolto sul gruppo delle Aiguilles Rouges

Morto Giorgione - lo zozzone di Corso Francia : icona delle notti di Roma : È Morto Giorgione , Giorgio Guerrieri , noto come lo 'zozzone' di Corso Francia , vera e propria icona delle notti Romane. Celebri i suoi panini confezionati sul banco nei pressi del viadotto di Corso ...

Attentato Francia - morto gendarme eroe. Macron : “Rispetto e ammirazione”. Nel testamento del killer riferimenti all’Isis : Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che si è offerto al posto dei sequestrati durante l’attacco terroristico avvenuto all’interno di un supermercato a Trèbes, è morto nella notte in seguito alle gravi ferite riportate. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio. “Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua ...

Attentato in Francia - morto il gendarme eroe. Macron : “Merita il rispetto e l’ammirazione della nazione intera” : Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che si è offerto al posto dei sequestrati durante l’attacco terroristico avvenuto all’interno di un supermercato a Trèbes, è morto nella notte in seguito alle gravi ferite riportate. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio. “Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua ...

