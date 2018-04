Francia | Le Monde | “Vincent Bollorè fermato per corruzione”

Francia - Le Monde : “Finanziamenti illeciti in campagna elettorale - fermato ex presidente Nicolas Sarkozy” : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007: lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet. La polizia francese sta interrogando Sarkozy nell’ambito di un’inchiesta su fondi libici arrivati da Tripoli a Parigi tra il 2005 e il 2006 a sostegno della sua ...

Francia - Le Monde : "Finanziamenti illeciti in campagna elettorale - arrestato ex presidente Nicolas Sarkozy" : L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre nell'ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007: lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet.