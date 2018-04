: #News #Franceschini:Pd si confronti con il M5S - CybFeed : #News #Franceschini:Pd si confronti con il M5S -

Dariodalle pagine di Repubblica apre a Roberto Fico, esponente dei 5 Stelle con il mandato esplorativo "Abbiamo l'obbligo" di verificare nei contenuti la possibilità di un'intesa, senza pregiudiziali ma tenendo unito il partito".si dice "sconcertato per le dichiarazioni di totale chiusura di esponenti del mio partito". In questa fase, sottolinea il Pd "non può rispondere con un semplice NO" all'esploratore Fico, ed esorta Renzi a discuterne "in direzione e nei gruppi parlamentari".(Di martedì 24 aprile 2018)