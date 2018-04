Franceschini apre a Di Maio | Il Pd si confronti con il M5s E attacca la

affaritaliani

: #Governo, #Franceschini 'apre' al M5S: 'Sì al confronto' - Si24it : #Governo, #Franceschini 'apre' al M5S: 'Sì al confronto' - ricercaloit : Consultazioni Fico: il PD si spacca, Franceschini apre al M5S [LIVE] -

(Di martedì 24 aprile 2018) Darioal confronto con M5s per la formazione di un governo: "Non si può rispondere con un semplice 'no' quando il Pd incontrerà l''esploratore' Fico. Mi ha sconcertato leggere una raffica di dichiarazioni di totale chiusura di esponenti del mio partito mezz'ora dopo il conferimento dell'incarico Segui su affaritaliani.it