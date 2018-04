Formazione : Donazzan - Veneto - - nuovi target - canali integrati e poli specializzazione - 3 - : E' una novità impegnativa, che richiederà sinergie ed alleanze, ma rappresenta una via obbligata per investire sull'alta Formazione e rispondere alle richieste di un mondo del lavoro che esige ...

Formazione : Donazzan(Veneto) - nuovi target - canali integrati e poli specializzazione (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La recente legge regionale sul sistema educativo (Lr 8/2017) consentirà per la prima volta ai ragazzi iscritti ai percorsi di istruzione e Formazione professionale, di arrivare direttamente alla Formazione terziaria degli ITS Academy, i percorsi biennali di alta Formazione che formano i super-tecnici del futuro e che vedono la Regione Veneto ai vertici della classifica nazionale. ‘La prospettiva ...

Scuola : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta Formazione (2) : (AdnKronos) - “La Regione Veneto sta investendo molto – ha concluso l’assessore – nell’ alta formazione tecnica e nelle esperienze di raccordo tra Scuola e lavoro , tra università e imprese. E sta privilegiando quegli istituti a guida imprenditoriale, come le Academy del turismo, della logistica, del

Scuola : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta Formazione : Vicenza, 21 mar. (AdnKronos) - “Se non sapete cosa fare ‘da grandi’ e vi interrogate quale percorso formativo scegliere, cercate prima di conoscere da vicino la proposta formativa delle Academy del Veneto. L’80 per cento dei diplomati nelle sette fondazioni Academy-Its del Veneto trova lavoro entro