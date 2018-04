Forbes celebra il Cav | Un uomo | mille sfide

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) "Un". Silvio Berlusconi è stato scelto daItalia come icona dei "Billionaires", i miliardari. La rivista economica ne ripercorre - con una lunga intervista - carriera, traguardi e successi e facendolo diventare il simbolo di un Paese che si mette in gioco all'interno di un numero interamente dedicato alle famiglie italiane dell'imprenditoria."Ogni volta i miei nemici si aspettavano il mio fallimento e ogni volta sono stati smentiti", sottolinea nell'intervista il Cavaliere, "Mi considero un imprenditore prestato alla politica". Poi ha ricordato i suoi successi: il lavoro per ridare una casa ai terremotati o la stretta di mano tra Bush e Putin che pose fine alla guerra fredda. Berlusconi si è anche detto rammaricato di non essere "mai riuscito a convincere il 51% degli italiani" a dargli fiducia per "portare a compimento la rivoluzione liberale". "Il guaio è la ...