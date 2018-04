Finalmente Huawei P10 Wind con aggiornamento Oreo | le ultime oggi 24 aprile

optimaitalia

(Di martedì 24 aprile 2018) Iniziano ad arrivare proprio in queste ore alcune importanti segnalazioni per quanto riguarda una specifica versione diP10. A partire da24, infatti, dovrebbe essere in distribuzione l'del sistema operativo Androidper coloro che hanno deciso di puntare sul modello brandizzato, con un tassello importante per chiudere definitivamente il cerchio attorno ad un prodotto ancoramolto popolare qui in Italia.Si tratta di un firmware dal peso appena inferiore ai 3 GB, con cui il device è destinato a fare la differenza, complice l'arrivo sulla scena della tanto attesa interfaccia Emui 8.0. Vi ricordo ancora una volta che installato l'non vedrete risolti i problemi di messa a fuoco della fotocamera posteriore, in quanto è ormai certo si tratti di una problematica di natura hardware. A tal proposito, non potete fare altro che ...