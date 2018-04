Fiducia consumatori in calo per l' incertezza e lo stallo politico

Istat : giù Fiducia consumatori e imprese : "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il Codacons, secondo cui si tratta di una"diretta conseguenza del clima di incertezza politica".

Italia - scende Fiducia consumatori e imprese : Stime negative per l'indice di fiducia dei consumatori . Secondo i dati dell'ISTAT è previsto, nel mese di aprile, una diminuzione da 117,5 a 117,1; anche per l'indice composito del clima di fiducia ...

Istat : giù Fiducia consumatori e imprese : "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il Codacons, secondo cui si tratta di una"diretta conseguenza del clima di incertezza politica".

Italia - scende Fiducia consumatori e imprese : Teleborsa, - Stime negative per l'indice di fiducia dei consumatori . Secondo i dati dell'ISTAT è previsto, nel mese di aprile, una diminuzione da 117,5 a 117,1; anche per l'indice composito del clima ...

Istat : giù Fiducia consumatori e imprese : 10.53 Peggiora la fiducia di consumatori e imprese ad aprile.La fiducia dei consumatori cala da 117,5 a 117,1 e quella delle imprese da 105,9 a 105,1. Così l'Istat. Flessioni nel manufatturiero (da 108,9 a 107,7),nei servizi(da 107,2 a 106,4) e nel commercio al dettaglio (da 105,0 a 97,5).In deciso aumento,invece,le costruzioni (da 132,6 a 135,2). "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il ...

Istat : cala Fiducia consumatori e imprese : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Ad aprile il clima di fiducia peggiora sia per i consumatori sia per le imprese. In particolare, per le imprese manifatturiere si registra un netto peggioramento delle attese ...

Istat : peggiora la Fiducia di consumatori e imprese : "Ad aprile il clima di fiducia peggiora sia per i consumatori sia per le imprese. In particolare, per le imprese manifatturiere si registra un netto peggioramento delle attese sugli ordini". Lo ...

Istat : cala Fiducia consumatori e imprese : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Ad aprile il clima di fiducia peggiora sia per i consumatori sia per le imprese. In particolare, per le imprese manifatturiere si registra un netto peggioramento delle attese ...

demopolis Fiducia consumatori : Le famiglie italiane stanno progressivamente recuperando fiducia. Il 25% è convinto che la situazione economica del Paese migliorerà nei prossimi 12 mesi; più ridotta, al 18%, è la percentuale di quanti confidano in un effettivo incremento dell’occupazione. È uno dei dati che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per IBC, l’Associazione “Industrie Beni di ...

Europa - stabile Fiducia consumatori marzo;in Italia pesa incertezza : Al contrario, i consumatori della Repubblica Ceca e del Belgio sembrano essere molto più ottimisti rispetto all'economia dei propri Paesi.Le aspettative di reddito continuano invece a crescere in ...

Albania : indice Fiducia torna a crescere nel primo trimestre del 2018 - in calo edilizia e consumatori : Tirana, 15 apr 11:00 - , Agenzia Nova, - L'indice di fiducia nell'economia albanese è tornato a crescere nel primo trimestre del 2017, dopo il calo nell'ultimo periodo dello scorso... , Alt,

Usa : Fiducia consumatori in calo ad aprile - pesa politica Trump sui dazi : Milano, 13 par. (AdnKronos) – La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è in deciso calo, ad aprile, rispetto al mese precedente. L’indice dell’università del Michigan scende a 97,8 punti dopo i 100,6 punti di marzo. Le attese degli analisti stimavano una crescita a 101,4 punti, in linee con l’andamento dei mesi precedenti, che ha subito quindi una drastica battuta d’arresto. “Ad ogni modo – scrivono ...

Giappone - Fiducia consumatori ancora deludente : Resta invariato il sentiment dei consumatori Giapponesi nel mese di marzo . Secondo quanto comunicato dall' Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, l'indice di fiducia ...

Prosegue il recupero della Fiducia dei consumatori : I consumatori italiani sembrano aver definitivamente superato il momento di grande difficoltà dovuto alla crisi. L'indicatore contenuto nel The Conference Board® Global Consumer Confidence™ ...