"È Fico il candidato premier?". Il Pd mette già i paletti al M5s : Il forno con la Lega è chiuso. E adesso i Cinque Stelle sembrano guardare al Pd come ultima spiaggia. La strada che potrebbe portare Luigi Di Maio a Palazzo Chigi si fa, però, sempre più in salita. Il suo nome, per i vertici del Movimento, resta una delle poche certezze: "Non abbiamo sacrificato la testa di Luigi per la Lega - dice una fonte autorevole all'Adnkronos - figurarsi se mai lo faremmo per il Pd". Resta il fatto che, in casa grillina, ...

Il Pd : «Pronti a confronto con Fico - è lui il candidato premier dei Cinque Stelle?» : Il capogruppo Pd al Senato parla a Radio Anch’Io: «Lontananza tra i programmi M5S e Pd. Non sono ottimista, ma le sorprese in politica sono sempre possibili»

Governo - Fraccaro : “Fico? Candidato premier è Di Maio”. Su contratto per Lega e Pd : “Niente mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...

Roberto Fico - chi è il candidato del M5S alla presidenza della Camera : Roberto Fico è il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera. Classe 1974, nato a Napoli, Fico è un pentastellato della prima ora, essendo tra i fondatori del Meetup Amici di Beppe...

Camera - Fico da escluso a candidato presidente. Abbracci e strette di mano dopo l’accordo M5s-centrodestra : Tutto in poche ore. Da bocciato ed escluso dalla corsa alla presidenza di Montecitorio nella tarda serata di venerdì, dopo la scelta del M5s di puntare su Riccardo Fraccaro, alla nuova investitura prima della quarta tornata di voto alla Camera.Roberto Fico è di nuovo il nome su cui punteranno i pentastellati per la successione a Laura Boldrini per la terza carica dello Stato, dopo l’accordo ritrovato con il centrodestra (Casellati al ...

Chi è Fico - candidato del M5S alla presidenza della Camera : Roberto Fico, classe 1974, è il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera. Nato a Napoli, Fico è laureato in Scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Trieste con indirizzo alle comunicazioni di massa. Dopo l'Erasmus a Helsinki, ha completato il percorso di studi con un master in Knowledge management al Politecnico di Milano.Pentastellato della prima ora, nel 2005 è tra i fondatori ...

Fico candidato M5s alla Camera - l'abbraccio con Di Maio : Agenzia Vista, Roma, 24 marzo 2018 Fico candidato M5s alla Camera, l'abbraccio con Di Maio Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Camera / DA ...

M5S : ok a Casellati al Senato - Fico candidato per la Camera : Roma, 24 mar. , askanews, Il Movimento 5 stelle prende atto del no del centrodestra alla candidatura di Riccardo Fraccaro per la presidenza della Camera e accetta la candidatura di Elisabetta Alberti ...