FICO | CONSULTAZIONI M5S-PD Diretta live Governo | Martina apre | possibile percorso

Governo - al via le consultazioni del presidente della Camera FICO : A Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico ha iniziato le consultazioni . In programma, gli incontri con le delegazioni di Pd e M5s....

FICO - Consultazioni M5s-Pd/ Diretta live Governo : Marcucci "sorprese possibili" - Franceschini "no pregiudizi" : Fico , mandato per Governo M5s-Pd : il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:21:00 GMT)

CONSULTAZIONI FICO : PD - POI M5S/ Diretta live Governo - Martina-Di Maio ‘carte’ Mattarella : Salvini “Renzi? No” : FICO , mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Consultazioni - FICO si prepara a ricevere Movimento 5 Stelle e PD : Teleborsa, - Si apre una una nuova giornata di Consultazioni per il Presidente della Camera Roberto Fico , che ha ricevuto un mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ...

Governo - al via le consultazioni di FICO per accordo M5s-Pd : Partono oggi le consultazioni di Roberto Fico , al quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il mandato di sondare le possibilità di un accordo di Governo tra M5s e Pd. Il ...

Governo : FICO non inizierà consultazioni oggi : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Non inizieranno questa sera le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, che ha ricevuto dal Colle il mandato esplorativo per verificare se esiste una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico per costituire il Governo. E’ quanto trapela dagli uffici della presidenza, dove lo staff è al lavoro per definire il calendario che potrebbe essere reso noto ...