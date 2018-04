Fico al lavoro per governo M5s-Pd I dem | aperti al confronto Di Maio chiude con la Lega

Mandato a Fico per verifica governo M5s-Pd. Il presidente della Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il ...

Governo - Fico incaricato da Mattarella : “Al lavoro subito sui temi che interessano al Paese” : Nella verifica di una maggioranza tra Pd e M5s “secondo me il punto fondamentale è partire dai temi per l’interesse del Paese e dal programma per l’interesse del Paese”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella L'articolo Governo, Fico incaricato da Mattarella: “Al lavoro subito sui temi che interessano al Paese” proviene da Il Fatto ...

M5s - De Luca : “Fico in bus? Domani metto il giubbino - scambio look con Salvini e vado a lavoro in bicicletta” : “Siamo arrivati a un livello di demagogia e truffa mediatica che per me è francamente insopportabile. Ho un’età che mi rende intollerante rispetto alle prese in giro”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, commenta la iniziativa di molti leader di partito, che alla prima tornata di consultazioni sono andati al Quirinale senza auto blu. E aggiunge: “Mi ha procurato un un ...

Camera - il primo giorno di Fico. In viaggio sull’autobus col neopresidente : “Grande emozione. Ora al lavoro” : Giunto a Termini con il Freccia Rossa delle 9,40 Roberto Fico, nuovo presidente della Camera, è andato nel suo ufficio a Montecitorio prendendo l’autobus. “E’ una grande emozione adesso ci mettiamo al lavoro su tutto ciò che ci siamo detti. Sto provvedendo ad organizzare il mio ufficio, in famiglia sono stati tutti contenti”. ” I vitalizi? Aspettiamo….” L'articolo Camera, il primo giorno di Fico. In ...

Roberto Fico - il presidente della Camera che prende i mezzi pubblici per andare al lavoro : Roberto Fico, neoeletto presidente della Camera, ha scelto di viaggiare con i mezzi pubblici per spostarsi da Napoli a Roma e iniziare così il suo lavoro a Montecitorio. Fico prima prende il treno e poi il bus. E la gente che lo incontra apprezza: "È giusto che i politici prendano i trasporti pubblici".Continua a leggere