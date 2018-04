Fi supera la Lega in Molise e sbarra la strada ai grillini

Voto in Molise : vince il centrodestra - FI supera Lega : Affluenza al 52,16%. vince Toma con 6 punti di distacco. Molti consideravano questo test importante anche ai fini della formazione del governo per misurare i rapporti di forza in campo.

Regionali Molise : vittoria del centrodestra - Forza Italia supera la Lega : Chiuse le urne in Molise dove l'affluenza per le elezioni Regionali è stata pari al 52,16%. Vince Toma con 6 punti di distacco. Molti consideravano questo test importante anche ai fini della formazione del governo per misurare i rapporti di Forza in campo

Regionali Molise : vittoria del centrodestra - Forza Italia supera la Lega : Chiuse le urne in Molise dove l'affluenza per le elezioni Regionali è stata pari al 52,16%. Vince Toma con 6 punti di distacco. Molti consideravano questo test importante anche ai fini della formazione del governo per misurare i rapporti di Forza in campo

Regionali Molise : vittoria del centrodestra - Forza Italia supera la Lega : Regionali Molise: vittoria del centrodestra, Forza Italia supera la Lega Chiuse le urne in Molise dove l’affluenza per le elezioni Regionali è stata pari al 52,16%. Vince Toma con 6 punti di distacco. Molti consideravano questo test importante anche ai fini della formazione del governo per misurare i rapporti di Forza in campo Continua a […]

Regionali Molise : vittoria del centrodestra - Forza Italia supera la Lega : Regionali Molise: vittoria del centrodestra, Forza Italia supera la Lega Chiuse le urne in Molise dove l’affluenza per le elezioni Regionali è stata pari al 52,16%. Vince Toma con 6 punti di distacco Continua a leggere

Regionali Molise : vittoria del centrodestra - Forza Italia supera la Lega : Chiuse le urne in Molise dove l'affluenza per le elezioni Regionali è stata pari al 52,16%. Vince Toma con 6 punti di distacco

MOLISE - DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2018/ Toma ha vinto - live scrutinio : FI supera la Lega : Manca una sola sezione scrutinata e il MOLISE si prepara ad essere governata per cinque anni dalla giunta di Donato Toma, il nuovo presidente: non solo, Forza Italia non viene sorpassata dalla Lega e dunque anche i RISULTATI in MOLISE possono avere un effetto nazionale su più fronti, a partire dalla impossibilità di Salvini di poter fare a meno della coalizione per governare con i numeri solidi. «Gli elettori ci hanno dato fiducia, il MOLISE ha ...

Il Molise fa tremare i 5 Stelle Il Centrodestra è in rimonta E' Lega boom. supera Forza Italia? : Le elezioni regionali di questa domenica in Molise fino a poche settimane fa sembravano una passeggiata per i grillini che nel Mezzogiorno hanno stravinto le Politiche del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Droghe - Della Vedova : “superare il proibizionismo. Cannabis? Legalizzerei anche quella non medica” : “Il proibizionismo ha fallito. Qualsiasi parametro consideriamo in termini di impatto sociale vediamo che c’è un fallimento rispetto alle sue promesse e premesse. E’ una politica che dovremmo lasciare al passato e superare con una politica diversa, pragmatica, che distingua il trattamento delle varie sostanze”. Queste le parole del Sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova dopo aver partecipato al quinto ...

M5S si rafforza - la Lega supera il 20%. Al 44% degli italiani piace l'idea di un governo giallo-verde : Il Movimento Cinque Stelle che si rafforza, salendo a quota 34%. E la Lega che vola e supera il 20%. È la fotografia che emerge dalla media dei sondaggi realizzata da YouTrend, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi. Allo stesso tempo, cresce il favore degli elettori per un governo giallo-verde (M5S-Lega), con un gradimento che raggiunge il 44%.I sondaggi danno i Cinque Stelle intorno al 34%, mentre la Lega sfonda, seppur di ...

Sondaggi Politici/ Governo o nuove Elezioni? M5s al 33% - Lega supera il Pd : crollo Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Il Psg supera il Monaco e vince la quinta Coppa di Lega : Il Paris Saint Germain vince la Coppa di Lega francese. Con ancora addosso la delusione per l'eliminazione in Champions League, arriva la prima consolazione per i parigini di Emery. Nella finale dello ...

Superlega volley : una Perugia cinica supera l'ostacolo Ravenna in gara 3 : Risultati, cronaca e tabellini di gara 2 dei quarti di finale Play Off Superlega volley, il programma dei quarti gara 2 e come seguirli in tv Playoff Superlega volley, Ravenna-Perugia: le probabili ...

Lega Pro lancia progetto di inclusione sociale 'Sii una lega insuperabile' : Presentata a Roma l'iniziativa, in collaborazione con Siipac Lazio, che vede come protagonisti Racing Fondi e Insuperabili Reset Academy