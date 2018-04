Festività del 25 aprile e 1 maggio 2018 | la situazione relativa alle soap

superguidatv

: RT @MannApp_TV: Il 23 aprile si festeggiava a Roma Vinalia, in onore del raccolto dell'uva dell'anno precedente. In questa occasione si ass… - titapack68 : RT @MannApp_TV: Il 23 aprile si festeggiava a Roma Vinalia, in onore del raccolto dell'uva dell'anno precedente. In questa occasione si ass… - IesuAnna : RT @FlaGu52: Caro #Salvini forse la stupirà sapere che, pur non avendo mai sventolato bandiere rosse, considero entrambe mie festività di r… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Le scalette relativetrasmesse nel daytime di Canale 5 per il 25ed il 1subiranno delle modifiche, viste le giornate di festa e di qualche scampagnata fuori casa. Non solo Beutiful, ma anche Una vita e Il segreto saranno sospese, almeno per la festa della Liberazione d’Italia, mentre verranno trasmesse regolarmente Un Posto al Sole e Tempesta d’amore. Vi terremo aggiornati per ladel 1. Leche non andranno in onda e quelle che andranno in onda Vediamo laa tutte letrasmesse in italia e che tanto appassionano il pubblico. Ricapitolando in breve: Beautiful, Una vita e Il segreto,trasmesse da Canale 5, si prenderanno una pausa (limitatamente ai giorni festivi). Tempesta d’amore,trasmessa su Rete 4, continuerà la sua programmazione anche nei giorni di festa. Un posto al sole, ...