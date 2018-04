Festa della Resistenza nei luoghi della rivolta di Spartaco

Shawn Mendes ha cantato “In My Blood” alla Festa di compleanno della Regina Elisabetta : L'invitato ideale per un party di compleanno The post Shawn Mendes ha cantato “In My Blood” alla festa di compleanno della Regina Elisabetta appeared first on News Mtv Italia.

Festa della Mamma : Fondazione Telethon e UILDM nelle piazze di tutta Italia con i Cuori di biscotto : Al centro le “mamme rare” e il loro impegno verso le sfide quotidiane che la vita impone: il 5 e il 6 maggio al via “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone che vivono con una malattia neuromuscolare. Le protagoniste della campagna sono quattro mamme: una volontaria, una ...

Napoli FOTO e VIDEO della Festa in città. 'San Koulibaly' il web si scatena : E il difensore senegalese è il nuovo idolo dell'intero popolo napoletano con Meme e Sfottò che stanno già colorando il mondo del web. Ecco nella nostra gallery i più divertenti, qui sotto alcune ...

Scontri sul confine Italia-Francia - i maniFestanti forzano il blocco della Gendarmerie : Alta tensione sul confine tra Italia e Francia. Un gruppo di No Tav, centri sociali e migranti hanno superato la frontiera, sfondando più volte i cordoni della Gendarmerie e bloccato la statale alle porte di Monginevro, mentre gli estremisti di destra, che ieri con un blitz hanno messo reti anti-profughi, hanno lasciato Nevache. Gli agenti i...

Giornata della Terra 2018 : la storia della più grande maniFestazione ambientale del pianeta - l’affermazione della “Green Generation” : Sono numerose le iniziative in programma il 22 aprile in Italia per celebrare, da nord a sud, la Giornata internazionale della Terra. L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor ...

Previsioni Meteo per il Ponte del 25 Aprile - sarà una “Festa della Liberazione” dal sapore di Ferragosto : super caldo come in piena estate in tutt’Italia : 1/5 ...

FOTO – Europei Pallanuoto 2018 : svelate le medaglie della maniFestazione continentale a Barcellona : A Barcellona sono state svelate le medaglie per i prossimi Europei di Pallanuoto, che saranno al via dal prossimo 14 luglio nello splendido scenario della Piscina Picornell ovviamente sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. Davvero bellissime, con un particolare che richiama all’acqua ed un altro invece che ispirato alla palla: sono state create dal designer Javier Abad. “Sono molto orgoglioso del risultato. Il design ...

Festa della Piadina -La Pis un Pó ma Tot : Non solo cibo, il pubblico presente si potrà divertire e passare una serata con show e spettacoli d'intrattenimento nel centro cittadino.

“Nessuno capiva…”. Muore tra le braccia della madre. Appena nata è stata una Festa - poi inizia a stare male ma i medici non ne vengono a capo. Dopo 5 anni di dolori atroci non ce la fa : “Bastava così poco…” : Quando Jazz Roxanne, una giovane donna di Beverly nello Yorkshire (Gran Bretagna) ha saputo di aspettare una bambina quasi non poteva crederci. Al settimo cielo ha vissuto i nove mesi che la separavano dall’incontro con la sua piccola con grandissima trepidazione. Poi è arrivato il giorno del parto e Darcee Ella Cawthorne è venuta al mondo: era bella e sana, e i suoi genitori avevano finalmente realizzato il loro sogno. Da quel ...

Sagra della ricotta : Festa dei sapori e dei saperi : In occasione della 44° Sagra della ricotta di Vizzini, divenuta ormai festa dei sapori e dei saperi si terrà il tradizionale Romanzo Verghiano.

Pallanuoto - Euro Cup 2018 : si infrange in finale il sogno della BPM Sport Management. Fa Festa il Ferencvaros : Il sogno si è spezzato in finale: dopo la sconfitta per 8-9 dell’andata, la BPM Sport Management perde anche a Busto Arsizio per 5-8 contro i magiari del Ferencvaros, che si confermano detentori del trofeo, e vede svanire la conquista del secondo torneo Europeo per club di Pallanuoto maschile. Un avvio da incubo ed uno sforzo immane per rientrare hanno pregiudicato l’esito della sfida. In acqua la formazione italiana sembra sentire ...

25 aprile - Festa della Liberazione : presentato il programma per le celebrazioni - : Nel corso della giornata il centro storico si animerà grazie a concerti e spettacoli per adulti e bambini: alle ore 15.00 in piazza della Steccata la Compagnia i Ferrari porterà lo spettacolo di ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : DAL 28 APRILE AL 1 MAGGIO TORNA 'AROMATICA' - LA MANIFestaZIONE DEDICATA ALLE ... : ... menù stellati, aperitivi e snack a tema, visite guidate, trenino con escursioni nell'entroterra, gite in mar e e attività legate al Santuario dei Cetacei, spettacoli serali, e il raduno ...

Natale di Roma - il programma della Festa dall'Orchestraccia a Sordi : Una grande festa di piazza, tra le esibizioni folk-pop dell'Orchestraccia, la musica popolare di Ambrogio Sparagna, i drammi 'Romani' di Shakespeare, le giocolerie di artisti di strada, i discorsi ...