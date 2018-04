Ferito un tifoso inglese | fermati ultras giallorossi

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Violenti scontri tra le tifoserie di Roma e Liverpool prima della semifinale di Champions League, fuori da Anfield, stadio dei Reds.Un gruppo formato da una quarantina di, in particolare, avrebbero teso un agguato - pare dopo un lancio di bottiglie nei loro confronti - e circondato alcuni tifosi avversari all'uscita dell'Albert pub, non lontano dallo stadio. Gli italiani sarebbero stati armati di cinture e di un martello e avrebbero aggredito i supporter del Liverpool.Pre-match trouble outside Anfield started when group of Roma fans arrived via Venmore St, burst on to Walton Breck Rd & attacked, many using belts. #LFC fan knocked to floor & received lengthy medical treatment. Skirmishes, projectiles, at least 1 hammer in hand, police arrived pic.twitter.com/Yaby4q5f0Y- David Ornstein (@bbcsport_david) 24 aprile 2018Unè rimastonei ...