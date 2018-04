F1 | GP Azerbaijan 2018 | Red Bull all’esame di maturità C’è ancora un gap da colmare per

oasport

(Di martedì 24 aprile 2018) La Formula 1 si sposta ine le attenzioni sono tutte per la Red. In testa al Mondiale c’è la Ferrari, in crisi c’è la Mercedes, ma in Cina a vincere è stata la scuderia di Chris Horner, aprendo a nuovi scenari per la lotta per il titolo. Mai, nell’era del turbo, i “bibitari” avevano vinto così presto, troppo impegnati nella prima parte di stagione a lottare per mettere a punto la monoposto, poi rivelatasi competitiva solo nel finale, quando i giochi erano già fatti. La vittoria in Cina ha quindi messo la Redseriamente nella lotta per il Mondiale per la prima volta, per quanto il gap accumulato in Australia e Bahrein non sia di certo scomparso. Al pari dei limiti della RB14, gli stessi delle sorelle che l’hanno preceduta. La monoposto austriaca è inferiore, al momento, a Ferrari e Mercedes, ed è questa la principale nota a sfavore ...