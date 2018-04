Eventi Nasce Maggio Faentino | musica | arte | sport | cibo | ceramica | alla

faenzanotizie

: Nasce Cuntaterra, spazio artistico e culturale dedicato alle arti popolari - chietitoday : Nasce Cuntaterra, spazio artistico e culturale dedicato alle arti popolari - davidardito : Nasce Artribune Arte Intorno, la mappa interattiva degli eventi d’arte - RomagnaGazzette : Faenza. ‘Maggio faentino’, contenitore di eventi del ‘ buon vivere’. Per scoprire Città e dintorni. -

(Di martedì 24 aprile 2018) ... che hanno scelto di fare squadra e unire le loro voci e le loro esperienze per far conoscere la realtà faentina dentro e fuori il territorio, in un continuum tra, cultura, ...