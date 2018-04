calcioweb.eu

: Entusiasmo #Roma, #Pallotta allo scoperto: “entro 5 anni vinco tutto!” - CalcioWeb : Entusiasmo #Roma, #Pallotta allo scoperto: “entro 5 anni vinco tutto!” - infoitsport : Pronostico Liverpool Roma/ Massimo Agostini: entusiasmo e ripartenze per zittire Anfield! (esclusiva) - toonytoscano : RT @Greenopoli: È l'entusiasmo degli #studenti, degli #insegnanti e dei #dirigenti che sta spingendo Greenopoli in giro per l'Italia: da #C… -

(Di martedì 24 aprile 2018) “Entro cinquevorrei che laavesse uno stadio, vincesse una Champions, uno scudetto e una coppa Italia. E che mi lasciasse i pochi capelli che mi restano”. Cosi’ Jamesprima dalla semifinale d’andata di Champions contro il Liverpool dà importanti indicazioni: “Ho le mie superstizioni. A Barcellona non sono andato, ma ho visto il ritorno all’Olimpico. Penso di dover fare la stessa cosa. Dove vedra’ la partita? Non voglio dirlo pubblicamente, ma c’e’ un ristorante italiano a Londra dove con Franco Baldini e altri abbiamo gia’ visto in passato delle partite. Non sono mai stato a Kiev – confessaa Espn parlando della sede della finale di Champions -. E’ una bella citta’, mi piacerebbe andarci. Le mie superstizioni sul fatto di vedere lasolo nelle partite in casa? Non e’ una ...