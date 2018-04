Embraco venduta ai giapponesi della Nidec | ma Torino rimane fuori Sindacati | “Operazione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018) L’operazione di vendita diva in porto, ma esclude lo stabilimento italiano di Riva di Chieri, in provincia di. Whirlpool ha trovato un accordo con la giapponeseCorporation, che acquisirà per 1,08 miliardi di dollari in contanti, la divisione compressorimultinazionale. La notizia è stata diffusa oggi, ma per iha origine lontane nel tempo: “L’operazioneè sicuramente iniziata tempo fa e ci rivela ancora di più i motivichiusura alla trattativa dell’fino a metà febbraio e la fretta nella volontà di chiudere lo stabilimento” è stato il commento di Federico Bellono, segretario provinciale torinese delle Fiom-Cgil. L’intesa non include infatti laEurope srl che ha sede a Riva di Chieri, dove ci sono ancora 497 lavoratori in esubero – per i quali i licenziamenti sono al momento ...