Elena Morali | selfie senza veli | lo scatto è da bollino rosso FOTO

Domenica Live - lite al trucco tra Alessia Mancini - Cecilia Capriotti ed Elena Morali : Ospiti della puntata odierna di Domenica Live gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma al momento dell’arrivo in studio di Alessia Mancini i rancori non ancora sopiti delle spiagge dell’Honduras hanno invaso lo studio di Barbara D’Urso. Alessia Mancini è stata accusata da Cecilia Capriotti di aver monopolizzato le truccatrici del programma, lasciando solo 10 minuti prima della messa in onda la sala trucco. Di fronte ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti ed Elena Morali - lite in sala trucco con Alessia Mancini : "Hai una faccia di m*rda" (Video) : A Domenica Live non si placano le polemiche e le inimicizie nate tra i naufraghi sull'Isola dei Famosi, anche una volta rientrati in Italia, e anche per motivi non propriamente inerenti al reality. Nella puntata di oggi, Domenica 22 aprile 2018, Alessia Mancini, rientrata in Italia e per la prima volta ospite di Barbara D'Urso, è stata pesantemente attaccata da due ex compagne d'avventura, Elena Morali e Cecilia Capriotti, per un episodio ...

Amaurys - Cecilia Capriotti e Elena Morali : la verità sul corna gate : Cecilia Capriotti e Elena Morali: chi ha tradito con Amaurys Perez? Il secondo ospite della puntata di oggi di Domenica Live è stato Amaurys Perez che ha finalmente rivelato la verità sul corna-gate che coinvolgeva Cecilia Capriotti e Elena Morali. Le due donne erano finite al centro del gossip soprattutto a causa di un fuori onda pubblicato da Striscia la Notizia in cui Elena e Cecilia avevano litigato sull’argomento, mettendo in mezzo ...

Alessia Mancini si sfoga contro Elena Morali e Cecilia Capriotti : Elena Morali e Cecilia Capriotti attaccate da Alessia Mancini Nel bene o nel male Alessia Mancini è stata una delle protagoniste in assoluto della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. È riuscita a tenere unito un gruppo e a dividerlo, a essere la Mejor e la Pejor, a vincere e a perdere. Alcuni l’hanno definita una maestrina, altri invece come una persona insopportabile. Lunedì scorso il reality ha chiuso i battenti e l’ex Letterina di ...

Elena Morali contro Cecilia Capriotti : “Ci hai provato con Amaurys sotto le lenzuola” : Elena Morali accusa Cecilia Capriotti di averci provato con Amaurys Perez: il fuori onda di Domenica Live mostrato da Striscia la notizia Colpo di scena nelle dinamiche dell’Isola dei Famosi, appena conclusa con la vittoria di Nino Formicola. Striscia la notizia ha mostrato un fuori onda di Domenica Live dove Elena Morali ha accusato Cecilia […] L'articolo Elena Morali contro Cecilia Capriotti: “Ci hai provato con Amaurys sotto ...

Pomeriggio 5 : Elena Morali smaschera Craig Warwick : Elena Morali fa una rivelazione choc su Craig Warwick a Pomeriggio Cinque E’ appena finita la prima puntata settimanale di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata alla finalissima dell’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati, tra i quali alcuni ex naufraghi del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi: Filippo Nardi, Eva Henger e Elena Morali. Ed è stata ...

Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei è falsa : parola di Elena Morali : Elena Morali, uscita due settimane fa dall'Isola dei Famosi 2018, a Verissimo, ha rilasciato la sua prima intervista, su una delle esperienze più importanti della sua vita. L'ex Pupa ha attaccato duramente Bianca Atzei, con cui si è scontrata, più volte, durante la sua permanenza in Honduras:prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018, Bianca Atzei è falsa: parola di Elena Morali pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile 2018 11:44.

Elena Morali - il fidanzato e Marco Ferri a Domenica Live : «Ecco la verità sulle presunte avances» : Elena Morali, tornata dall' Isola dei Famosi, viene chiamata a rispondere sulle presunte avances che avrebbe fatto a Marco Ferri. La showgirl di Colorado è in studio con il fidanzato Scintilla e si ...

Elena Morali : “Non ci ho mai provato con Marco Ferri - Cecilia Capriotti sa solo sparlare degli altri” : Elena Morali a Domenica Live smentisce di averci provato con Marco Ferri all’Isola dei Famosi e attacca Cecilia Capriotti Rientrata dall’Isola dei Famosi, Elena Morali ha finalmente affrontato il gossip circa un presunto flirt con Marco Ferri. La fidanzata di Scintilla ha seccamente smentito a Domenica Live il pettegolezzo messo in giro da Cecilia Capriotti. […] L'articolo Elena Morali: “Non ci ho mai provato con Marco ...

Domenica Live - Elena Morali e il confronto con Cecilia Capriotti sul suo rapporto con Marco Ferri all'Isola dei famosi : Elena Morali, ex naufraga dell'Isola dei famosi 2018, è stata ospite a Domenica Live insieme al fidanzato Scintilla. Il matrimonio tra i due era fissato per il 29 aprile, come mostrato nella clip in apertura all'intervista. E oggi è il 15 aprile. prosegui la letturaDomenica Live, Elena Morali e il confronto con Cecilia Capriotti sul suo rapporto con Marco Ferri all'Isola dei famosi pubblicato su Gossipblog.it 15 aprile 2018 14:50.

'Isola dei famosi'. A 'Verissimo' - Elena Morali ha attaccato Bianca Atzei : 'È una persona falsa' - : Sono sempre stati competitivi, volevano farmi fare tutti gli sport, e mi sentivo in difetto perché, a differenza di mia sorella laureata, avevo scelto una carriera nello spettacolo. So però che mi ...