Eco Villaggio Lops | interrato impermeabile ottenuto grazie all’utilizzo del sistema

meteoweb.eu

: Lops Holding: nasce l' Eco Villaggio Lops - CassandraMagazi : Lops Holding: nasce l' Eco Villaggio Lops - manifestomaker : RT @tuttogreenLST: Il complesso residenziale sorgerà a Buccinasco, immerso nel verde di un grande parco che ospita 3 laghetti al suo intern… - GLucaTempesta : RT @tuttogreenLST: Il complesso residenziale sorgerà a Buccinasco, immerso nel verde di un grande parco che ospita 3 laghetti al suo intern… -

(Di martedì 24 aprile 2018) A Buccinasco in zona Navigli nasce l’Eco-, dove si incontrano natura, alta tecnologia e servizi d’élite per garantire un benessere a 360°. L’Eco-è un nuovo progetto residenziale che si integra alla perfezione in questo contesto. Un progetto abitativo attualmente in costruzione che si inserisce in un grande parco di 500.000 mq con lago, a soli 2 km dai Navigli di Milano, coniugando la natura circostante con l’alta tecnologia in un eco-condominio ricco di servizi esclusivi. Le 4 eleganti palazzine realizzate con finiture di pregio, presentano un totale di 90 unità abitative, dai bilocali agli attici con terrazzo e sottotetti. Il progetto è caratterizzato da un’alta tecnologia costruttiva ed energetica, che ha permesso oltre all’ottenimento della classe energetica A4 – la più alta prevista dalle ultime normative in ...