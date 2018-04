Ecco quali sono gli sport migliori da praticare durante l’estate

Salute : allergie ai pollini - Ecco quali sono le piante “alleate” : Nonostante quello primaverile sia un periodo difficile per chi soffre di allergie da pollini, alcune erbe e piante rappresentano un aiuto per gli allergici: “In particolare, nel caso di dermatiti allergiche e allergie da graminacee e composite, fra le piante che usiamo di più c’è la Boswellia, la pianta dell’incenso. Ma anche un piccolo arbusto sempreverde, l’Adhatoda vasica, ha proprietà interessanti. Si tratta di due ...

Alimenti termogenici nella dieta per dimagrire : Ecco quali : Ci sono alcuni Alimenti "termogenici" che consentono di dimagrire mangiano. Tra questi il petto di pollo, il tacchino, i broccoli e l'uva.

MotoGP - diretta GP delle Americhe 2018 : qualifiche Sky - TV8 e streaming - Ecco gli orari : ... ovviamente su Sky, attraverso l'apposito canale Sky Sport F1 HD e in live streaming. A seguire la programmazione completa e gli orari della diretta. Questo sabato 21 aprile si parte alle ore 15.55 ...

Animal Equality : maltrattamenti e violenze su polli e pulcini - Ecco il VIDEO shock : Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione Animale, ha recentemente reso pubblici alcuni filmati che mostrano le condizioni di vita dei polli italiani, a partire dalla terribile fase dell’incubatoio. “In questi luoghi – si spiega in una nota – milioni di pulcini vengono fatti nascere con una sola destinazione, il macello. Ed è per questo che durante l’intero processo vengono maneggiati come fossero ...

«Cinque giorni di festa in più all'anno - Ecco quali» : il disegno di legge in Senato : ... trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo ...

Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy : Ecco quali sono le nuove tutele per tutti : Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza: “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi ...

Carte di credito - addio firma : Ecco quali circuiti aderiscono alla rivoluzione : La carta di credito è uno degli strumenti di pagamento più diffusi al mondo, anche se qui da noi in Italia i pagamenti con la moneta elettronica sono, in termini numerici, nettamente inferiori ...

E se si votasse con il 730? Ecco quali partiti hanno finanziato gli italiani : E se a votare fosse stato solo chi ha deciso di finanziare un partito? Avrebbe (stra)vinto il Partito democratico. E il Movimento 5 stelle non si sarebbe nemmeno presentato. Mentre si apre la stagione della dichiarazione dei redditi, da lunedì 16 sono disponibili i 730 precompilati online, e non accenna a chiudersi quella delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo, Wired è andata a sbirciare i dati sul 2xmille pubblicati sul sito ...

Giro d'Italia - Decisione shock di Mauro Vegni : 'squalifica Froome? Nessun nuovo 'caso Contador'. Ecco cosa faremo' : Ecco la Decisione di Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia, in merito alla possibile squalifica di Chris Froome Il caso doping che ha travolto Chris Froome non si risolverà in tempi brevi e ...

Pelle - capelli e unghie rivelano malfunzionamenti della tiroide : Ecco quali sono i campanelli d’allarme : “Pelle, unghie e capelli sono tra le prime parti del corpo a essere interessate da malfunzionamenti della tiroide“: lo ha spiegato Paolo Vitti, presidente della Sie, Società italiana di endocrinologia, coordinatore e responsabile scientifico della ‘Settimana mondiale della tiroide‘ in programma dal 21 al 27 maggio. Gli ormoni tiroidei – spiegano gli esperti – svolgono un ruolo importante nel mantenere le ...

Whatsapp - Ecco quali sono le novità più interessanti introdotte dalla piattaforma di messaggistica : Che il 2018 fosse pieno di botti per Whatsapp si era capito fin da subito. Fin da quando ad inizio anno gli araldi del regno digitale avevano salutato con orgoglio la sua incoronazione come l’app più utilizzata sulla faccia della terra. Ora tocca a Whatsapp ripagare la fiducia di chi ne ha certificato il dominio assoluto. E così sono in arrivo altri regali a quel miliardo e mezzo di utenti che ogni mese manda messaggi e condivide foto e audio da ...

Sampdoria - Ecco quali erano le richieste di Strinic ai blucerchiati : Con l'infortunio capitato a Nicola Murru, torna di grande attualità un tema che ha movimentato a gennaio il mondo Sampdoria . Si tratta ovviamente della questione Ivan Strinic , legato al club blucerchiato soltanto fino a giugno, già accordatosi con il Milan per la prossima stagione. La Samp aveva ...

Fisco - arriva lo Spid : Ecco di cosa si tratta e quali vantaggi comporta : Importante novità per i servizi web dell' Agenzia delle Entrate , che da oggi entrano a far parte del mondo Spid , la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. Registrare un contratto di ...