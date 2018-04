Ecco perché Di Maio rimane diffidente sul dialogo col Pd

WHATSAPP/ L'applicazione più scaricata del mondo cancellata in Francia? Ecco perché... : WHATSAPP, due interessanti novità entro il mese di aprile: Ecco cosa cambierà nelle prossime settimane. Attenzione alla sfida che arriva da Google Chat pronto a entrare in concorrenza.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Festa della Liberazione : Ecco perché ricorre proprio il 25 aprile : perché la Festa della Liberazione ricorre proprio il 25 aprile? Poiché il 25 aprile 1945 è il giorno in cui via radio, alle 8 del mattino, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il cui comando, con sede a Milano, era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani, con la presenza, tra gli altri, del presidente designato Rodolfo Morandi, Giustino Arpesani e Achille Marazza, proclamò l’insurrezione in tutti i ...

La Melodie - Ecco perché ci siamo innamorati in un amen di questo film : Che favola, che poesia, che musica. Ci siamo innamorati in un amen di questo La Melodie, in uscita nelle sale italiane il 26 aprile 2018 grazie a Officine Ubu. Non ce li toglieremo facilmente dagli occhi e dall’anima i primi piani di queste facce colorate di bambini che imparano a suonare il violino in una scuoletta un po’ sgangherata e periferica di Parigi. Un progetto speciale per una classe indisciplinata dove si mescolano origini ...

“Perché ha sempre una penna in mano?”. Aida Nizar è entrata al Grande Fratello - ma questa domanda già attanaglia il pubblico. Ecco la storia di questo ‘vezzo’ della spagnola che ha subito suscitato curiosità : E dopo una settimana, Aida Nizar è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello. Pardon, il ciclone Aida Nizar. La showgirl spagnola sarebbe dovuta entrare durante la prima puntata, ma il suo ingresso è stato posticipato di sette giorni da Barbara D’Urso perché la 42enne è arrivata in ritardo davanti alla porta rossa e ha perso troppo tempo a salutare il pubblico, facendo innervosire parecchio Cristiano Malgioglio, opinionista ...

Kate Middleton : Ecco perché è uscita dall’ospedale così presto dopo la nascita del terzo Royal Baby : Sono passate solo sette ore tra quando Kate Middleton ha dato alla luce il terzo Royal Baby alle 11:01 della mattina del 23 aprile a quando è uscita dall'ospedale per presentare il piccolo al mondo. In Italia, le neomamme restano in ospedale per una media di due giorni dopo il parto, mentre in Inghilterra la media è di un giorno e mezzo (secondo il Guardian, il programma post parto più corto fa risparmiare soldi alla sanità pubblica) e le donne ...

«Yattaman» - il cartone anni 80 è intramontabile : Ecco perché : Se non conoscete questo cartone, andato in onda per la prima volta in Italia su Rete 4 nel 1983 e poi su varie televisioni locali e canali tematici, recuperatelo in streaming su TimVision: è un tuffo ...

Ministero della Salute ritira farina e semi di cumino : Ecco perchè : Il Ministero della Salute ha diramato un richiamo per una farina mix per dolci per allergene soia e semi di cumino per rischio salmonella.

Filippo Contri/ È salvo - ma ha tutta la casa contro : Ecco perchè... (Grande Fratello 2018) : Invitato a passare la notte nella casa del Grande Fratello 2018, Filippo Contri ha scatenato gelosie. Supererà la nomination? Il flirt con Lucia Orlando potrebbe salvarllo.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:10:00 GMT)

Genoa-Hellas Verona in campo nel posticipo del lunedì : Ecco perché : perché Genoa Verona giocano lunedì? La domanda nelle ultime ore se la sono fatta in molti tra i tifosi. Per chiudere il turno iniziato sabato, infatti, stasera a a Marassi Genoa ed Hellas Verona scenderanno in campo alle 20.45. La squadra di Ballardini proverà a chiudere il discorso salvezza, quella di Pecchia cercherà di restare […] L'articolo Genoa-Hellas Verona in campo nel posticipo del lunedì: ecco perché è stato realizzato da Calcio ...

Fare l'amore fa bene alla salute : Ecco perché : Avere una vita sessuale attiva è un toccasana, lo dice la scienza. Sono otto i motivi per cui il sesso fa bene alla salute: dagli effetti positivi sul sonno e sul cervello alle sue azioni ‘anti-aging’ e protettiva per il sistema cardiovascolare.E’ quanto dimostra uno studio apparso sul Journal of Sexual Medicine. Secondo la ricerca, aveva una vita sessuale vivace migliora la circolazione del sangue e riduce i livelli ematici di una sostanza ...

Oncologia combatto il cancro con ogni mezzo/ Ecco perché i malati di tumore si affidano alle sperimentazioni : I trial che si effettuano in clinica per combattere il cancro si muovno lungo binari diversi, ma quali sono quelli da seguire per evitare ripercussioni che negli anni si stanno facendo sempre più gravi? Sicuramente è interessante andare a capire anche che differenza c'è tra fase I, II e III. La fase I rappresenta il primo passo di ricerca sull'essere umano del principio attivo. L'obiettivo è quello di fornire una valutazione iniziale della ...

Figlio di due madri - Ecco perché si può iscrivere all'anagrafe : Con una decisione coraggiosa dal punto di vista politico e innovativa dal punto di vista giuridico il Sindaco di Torino questa mattina ha registrato, per la prima volta, tre bambini come figli di ...

Obesità e diabete : Ecco perché anche i dolcificanti a zero calorie possono provocare queste condizioni : La maggior consapevolezza delle conseguenze sulla salute del consumo eccessivo di zucchero ha alimentato un aumento vertiginoso del consumo di dolcificanti artificiali a zero calorie negli ultimi anni. I dolcificanti artificiali sono uno degli additivi alimentari più comuni in tutto il mondo, spesso consumati in bevande dietetiche o a zero calorie e altri prodotti. Un nuovo studio, tuttavia, suggerisce che tali sostituzioni possono provocare ...