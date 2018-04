Ecco le lenti a contatto che si scuriscono al sole

MotoGp - Altro che 'punizione'! Ecco perchè Valentino Rossi e Marc Marquez non saranno in conferenza stampa ad Austin : Valentino Rossi e Marc Marquez esclusi dalla conferenza stampa dei piloti ad Austin, ma non per colpa dell'episodio dell'Argentina: Ecco la verità E' iniziata la settimana del Gp delle Americhe, terza ...

Alimentazione : Ecco perché i bambini non mangiano volentieri le verdure : “Mangia le verdure” è la raccomandazione trita e ritrita che genitori esausti continuano a fare ai figli riluttanti a tavola da generazioni. Convincere i bambini a mangiare le verdure è difficile in parte perché i loro gusti non sono sempre educati durante l’infanzia ad accettare il sapore amaro delle verdure. E questa incapacità di incoraggiare il gradimento per le verdure non è dovuta semplicemente al fatto che il bambino fa le smorfie al ...

Spiagge più belle d'Italia : out Otranto e Gallipoli - Ecco la salentina premiata : L'estate si avvicina e le temperature aumentano: è tempo di pensare al luogo in cui si vorranno trascorrere le vacanze estive. Mancano ormai poco più di 2-3 mesi alle vacanze classiche degli italiani che sono tra Luglio ed Agosto. Come al solito, si pensa al Sud, tanti turisti quest'anno sceglieranno ancora una volta di rimanere nel Belpaese, godendo le bellezze costiere italiane. Dunque, si prevede un aumento del cosiddetto turismo interno. Ma ...

Lo straordinario spettacolo delle nubi lenticolari : Ecco come gli Alieni sono tornati sull’Etna [GALLERY] : 1/9 Foto Massimiliano Pedi da Reggio Calabria ...

Dalla passione per la scrittura a quella per le moto - Valentino Rossi tra miti e... preoccupazioni : 'Ecco dove ha sbagliato la Yamaha - Dovi? ... : Tanti, nel mondo dello sport, i campioni non più giovanissimi, che riescono ancora ad ottenere grandi risultati, come Roger Federer, 36enne, che è riuscito a tornare al top del ranking mondiale, un ...

Primarie Pd - scelto lo sfidante di Valentini : Ecco chi è : Ormai manca soltanto l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore di oggi 28 marzo, ma sarà Giovanni Mezzedimi , architetto senese, contradaiolo della Giraffa , renziano e vicino al ...

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “Ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

“Ecco come sto”. Valentina Dallari - da qualche settimana l’ex tronista di Uomini e Donne è ricoverata in una clinica specializzata. E ora parla delle sue condizioni : Le sue foto avevano fatto il giro delle rete. Il collo sottile, le braccia scheletriche, un sorriso tirato lontano di ricordo di quello che tutti avevano imparato ad amare nel salotto di Uomini e Donne. La notizia della malattia di Valentina Dallari, vittima di una serie di disturbi alimentari, era annunciata. La progressiva perdita di peso sotto gli occhi di tutti ma nessuno pensava fosse così grave. Grave al punto da costringerla al ...

VALENTINA DALLARI / Come sta l'ex tronista di Uomini e donne? Ecco le ultime news : l'ex tronista di Uomini e donne VALENTINA DALLARI prosegue la sua battaglia contro i problemi alimentari all'interno di una clinica. Al suo fianco la famiglia, il fidanzato e tanti fan.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:51:00 GMT)

Sanremo Young : chi ha vinto il festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta musica per il festival condotto da Antonella Clerici : Ecco chi si è portato a casa l’ambito premi : Una bellissima finale quella di ”Sanremo Young”, il festival in versione ‘mini’ che ha visto salire sul palco 12 giovanissimi talenti della musica italiana. Una serata ricca di esibizioni e di ospiti. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la siciliana Elena Manuele. La quindicenne frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Altra grande passione che affianca il canto è il ballo: Elena inizia a studiare ...

Sicilia - all’Ars sedute lampo e 3 leggi (inutili) in 3 mesi : ma Ecco 34 nuovi consulenti. Che costano un milione l’anno : L’ultima seduta è durata meno di un caffè e di una sigaretta: sei minuti e 19 secondi. Non troppo lunghe erano state anche le 18 precedenti. Il risultato è che all’Assemblea regionale Siciliana l’attività legislativa è praticamente paralizzata. Il tempo per nominare i nuovi consulenti, invece, si trova sempre. E infatti sono 34 quelli scelti dall’ufficio di presidenza nei giorni scorsi. Costeranno in totale quasi un ...

Videogiochi violenti : Ecco i protagonisti dell'incontro con Donald Trump : Negli ultimi tempi il tema dei "Videogiochi violenti" ha attirato su di sé l'attenzione in seguito alla forte denuncia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo i tragici fatti accaduti nel liceo di Parkland: i contenuti ritenuti troppo violenti di alcuni prodotti influenzerebbero negativamente la mente dei più giovani e porterebbero all'uso di violenza.Prontamente arrivò la risposta dell'ESA (Entertainment Software Association) in ...

Elezioni : da Minniti a Lotito - passando per Lucia Annibali e De Falco. Ecco gli esclusi eccellenti : Vittoria nel collegio uninominale 12-Siena, con il 36,17% dei voti, anche per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. E rieletto il ministro della Giustizia Andrea Orlando che passa in Emilia ...

Elezioni : da Minniti a Lotito - passando per Lucia Annibali e De Falco. Ecco gli esclusi eccellenti : Vittoria nel collegio uninominale 12-Siena, con il 36,17% dei voti, anche per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. E rieletto il ministro della Giustizia Andrea Orlando che passa in Emilia ...