“È stata la prima persona a far visita a Kate Middleton” Niente cognati | sorella o

Per il dopo Schulz è stata scelta Andrea Nahles : l'Spd elegge la prima donna alla guida del partito : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incarico nell'Spd.Nahles, che succede a Martin Schulz, ha ottenuto 414 voti tra i 631 delegati presenti, il che significa il 66,3% dei voti totali validi nel congresso straordinario SPD, a Wiesbaden. Il risultato contrasta con il 100% raggiunto un anno fa da Schulz, ma è in parte spiegato ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

La seconda audizione di Zuckerberg al Congresso è stata molto più difficile della prima : Ammette che arrivati a questo punto: 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di internet, rispondendo al deputato che gli chiedeva se non fosse un far west per le aziende. Le regole servono '...

Pd - Serracchiani : “Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e sono stata messa da parte” : “Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito”. sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Debora Serracchiani, in un lungo mea culpa sulla situazione del partito. La presidente uscente della Regione Friuli Venezia Giulia accredita a Matteo Renzi diversi meriti: “Ha fatto molto e tante ...

“Arrestata”. E spunta la foto segnaletica della modella di Victoria’s Secret che scatena subito il popolo della rete : “Forse è la prima volta che posa senza trucco” : “Forse è la prima volta che posa di fronte all’obiettivo senza trucco”. Quando si dice ‘oltre al danno, pure la beffa’. La nota modella viene arrestata e, appena viene diffusa la sua foto segnaletica, l’ironia in rete corre alla velocità della luce. In effetti fa caso vederla totalmente al naturale, coi capelli in disordine e senza la minima traccia di make up sul volto, come siamo abituati a vederla in ...

Prima mi fidanzo poi ti derubo. Arrestata una donna per truffa ed estorsione ai danni di un vedovo : L'attività d'indagine, condotta d'intesa con la Procura della Repubblica di Oristano, ha tratto origine dalla denuncia sporta alcuni giorni fa dall' anziano pensionato, residente nel piccolo Comune di ...

Il ritorno di Malala : per la prima volta in Pakistan 6 anni dopo essere stata ferita da Talebani : "Diamo il benvenuto a casa a Malala Yousafzai", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Muhammad Faisal. "Qui incontrerà diverse persone, ma i suoi spostamenti non sono stati resi pubblici per motivi di sicurezza", ha aggiunto

La prima settimana della moda saudita è stata sospesa : Doveva tenersi a Riad questa settimana, è stata rinviata ad aprile: pare per ragioni organizzative The post La prima settimana della moda saudita è stata sospesa appeared first on Il Post.

Casellati - la prima uscita pubblica : clamoroso - con chi è stata vista : La prima uscita pubblica della forzista Casellati, neo presidente del Senato? Con i leghisti. Sembrano le comiche. Maria Elisabetta Alberti Casellati si trova a Genova per assistere allo spettacolo La ...

Andrea Offredi - Postino di C'è Posta per Te/ "La mia prima consegna è stata a Zurigo" (Verissimo) : L’ex tronista Andrea Offredi attuale Postino di Maria De Filippi, ospite nella puntata settimanale di Verissimo in onda su Canale 5. Progetti futuri e gossip.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:42:00 GMT)

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoglienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...

Maltempo shock al Sud dopo l’Equinozio di Primavera : devastata la costa delle perle del Tirreno di Calabria e Basilicata - Maratea e Praia a Mare in ginocchio [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...