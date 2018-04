E se gli allenatori di calcio lavorassero in ufficio?

Incontro arbitri-allenatori - solo 17 gli errori del Var : Roma, 23 apr. , askanews, Direttori di gara, dirigenti, allenatori e giocatori di Serie A. Tutti a lezione dal designatore arbitrale Nicola Rizzoli per parlare di Var e non solo quando mancano una ...

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori (34^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: dubbi e scelte degli allenatori per gli schieramenti della 34^ giornata. Occhio alla sfida al Mazza tra Spal e Roma: Di Francesco ritrova Manolas?.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:55:00 GMT)

Diretta/ Inter Cagliari streaming video e tv : allenatori e probabili formazioni - quote e orario : Diretta Inter Cagliari: info streaming video e tv, per i nerazzurri tre partite consecutive senza vincere e segnare, servono punti per il 4posto.

Scardovari - a fine partita gli allenatori si prendono a testate : scoppia la rissa : PORTO TOLLE - Accade tutto a fine gara: sabato lo Scardovari ha appena battuto 3-1 il Bagnoli di Sopra , con i padovani che così dicono addio alla vittoria nel campionato Juniores provinciale. Secondo ...

Marani : 'Roma e Juve - successi tattici degli allenatori. Un arbitro dovrebbe capire certe situazioni' : Il calcio italiano ha dato una buona prova di se stesso, soprattutto da un punto di vista tattico. Roma e Juve sono state due successi degli allenatori , anche se la Juve ha terminato al Bernabeu la ...

