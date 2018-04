“E poi Barbara D’Urso mi copia” La vip si dice “sconvolta” Accende la tv e non può

Isola dei famosi - bomba anche su Barbara D'Urso : 'Faccia di m***' - la rissa e lacrime nei camerini - poi caos in diretta : I veleni dell' Isola dei famosi arrivano fino a Domenica Live , nel salotto di Barbara D'Urso . Sono emersi i dettagli sulla maxi-rissa scoppiata nei camerini tra le ex naufraghe Alessia Mancini , ...

“Dov’è?”. Panico in diretta : la Cipriani non si presenta in studio a ‘Domenica Live’. Era il suo momento per l’intervista con Barbara D’Urso - ma non si trovava più. poi la scoperta : Domenica Live, per la prima volta un bell’imprevisto in diretta. Per colpa di chi? Di Francesca Cipriani! L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara D’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, durante la diretta è andato storto e dopo l’annuncio della conduttrice nessuno, in realtà, è entrato in studio. Dove era finita Francesca Cipriani? ...

MILLY CARLUCCI - BALLANDO/ Barbara d’Urso conferma : “Ci siamo incontrate - era tutto pronto ma poi...” : MILLY CARLUCCI, BALLANDO con le stelle 2018: La conduttrice svela, “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” e su Fabrizio Frizzi ricorda...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:12:00 GMT)

Verissimo - Barbara D’Urso : “Prima il Grande Fratello - poi la Dottoressa Giò con Patrick Dempsey” : Annunciata – a ragione – come l’eterna ragazza, Barbara D’Urso, a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che torna a condurre dopo quindici anni, è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. “Ho molta ansia – ha confessato la conduttrice, che indossava un abitino rosa da lei stessa definito ‘da educanda’ – la notte non dormo. Nonostante le camomille alle 4 ...

Prima Maria De Filippi - poi Caterina Balivo : volano frecciatine a Barbara D’Urso : Maria De Filippi A Barbara D’Urso saranno fischiate le orecchie. Nei giorni scorsi la popolare conduttrice si è ritrovata ad essere il bersaglio di sottili frecciatine da parte di alcune sue colleghe: Maria De Filippi e Caterina Balivo. In successione, le due conduttrici hanno punzecchiato in tv la Primadonna di Pomeriggio Cinque e Domenica Live con riferimenti impliciti (ma nemmeno troppo) ad alcuni suoi atteggiamenti. [GIF @RaiUno] “Io ...

Barbara D'Urso vs Alessia Marcuzzi/ Stoccata a Pomeriggio 5 : "Chiedono verità poi quando arriva non va bene" : Barbara D'Urso lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. "Chiedono la verità ai naufraghi, poi quando arriva non va bene"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:30:00 GMT)

Schiaffo (e bidone) a Barbara D’Urso : il vip si dà malato - ma poi… Che figuraccia! E invece ecco dove si presenta ‘sanissimo’. Ma Carmelita non si frega : aveva già capito tutto : “Cara Barbara, la dottoressa che mi ha visitato ieri ha riscontrato un peggioramento delle mie condizioni, e ha ordinato di ridurre drasticamente ogni forma di stress fisico e psichico. Mi dispiace di non poter accettare il tuo invito, ma sono certo che capirai. La cosa più importante per me è tornare a stare bene”. Così, con queste parole poi lette in puntata, il vip ha ‘scaricato’ Barbara D’Urso, che ...

“Mi corteggia da settembre : ho ceduto”. Barbara D’Urso boom! Hai capito Carmelita… Zitta - zitta per tutto questo tempo - poi l’annuncio bomba. Fan ovviamente spiazzati (ma al settimo cielo per lei) : “Mi corteggia da settembre”. Hai capito Barbara D’Urso! zitta, zitta… Per mesi, poi! E noi che credevamo ai rumor che, ultimamente sempre più insistenti, arrivavano da più fronti. Dai corridoi, da mezze dichiarazioni, da indizi social. E invece… Carmelita è riuscita ancora una volta a spiazzare tutti i suoi fan. Badate bene: questo non è un pettegolezzo, c’è la conferma. E arriva proprio dalla regina degli ascolti ...

“Bloccata Barbara D’Urso” : affronto! Prima le voci - poi la conferma della conduttrice. Insomma - proprio quando sembrava fatta - arriva la frenata storica. E no - Carmelita non sarà felice : sembrava fatta. Era stata la stessa Barbara D’Urso a parlarne in un’intervista recentissima a Tv, Sorrisi e Canzoni dopo una miriade di rumor circolati con insistenza nelle ultime settimane. Ma proprio all’alba delle dichiarazioni di Carmelita arriva una battuta d’arresto. Una brusca frenata dall’altra parte che, di sicuro, la regina degli ascolti Mediaset non avrà preso bene. Ma bisogna riavvolgere il nastro ...

Lorenzo Crespi : "Sto male - non mi lavo da 5 giorni". poi le accuse a Barbara D'Urso : È terribile lo sfogo sui social dell'attore Lorenzo Crespi, che in alcuni post su Instagram ha accusato anche Barbara D'Urso di averlo abbandonato a se stesso. Negli...

