È nelle cellule delle carezze | la luce capace di spegnere il dolore

(Di martedì 24 aprile 2018) Per la prima volta è stata messa a punto in Italia una tecnica che spegne ilcon la. Agisce sullenervose della pelle sensibili alle, le stesse che si attivano in chi soffre dicronico. Una volta trattate questecon una specifica sostanza chimica, è sufficiente esporle a una fonte luminosa peril. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, è stata condotta in Italia, nel Laboratorio europeo di biologia molecolare (Embl) a Roma.Coordinati da Paul Heppenstall, i ricercatori dell'Embl, del cui gruppo fanno parte anche alcuni studiosi italiani, hanno sintetizzato un complesso chimico sensibile allainfrarossa. Basta illuminare la pelle di alcuni topi trattati con questa sostanza, per avere un effetto benefico sull'animale che dura per 3 settimane. "Le fibre sensoriali delcronico - hanno ...