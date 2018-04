È Fico il candidato premier? Il Pd mette già i paletti al M5s

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Il forno con la Lega è chiuso. E adesso i Cinque Stelle sembrano guardare al Pd come ultima spiaggia. La strada che potrebbe portare Luigi Di Maio a Palazzo Chigi si fa, però, sempre più in salita. Il suo nome, per i vertici del Movimento, resta una delle poche certezze: "Non abbiamo sacrificato la testa di Luigi per la Lega - dice una fonte autorevole all'Adnkronos - figurarsi se mai lo faremmo per il Pd". Resta il fatto che, in casa grillina, c'è stata un'inversione di ruoli: Di Maio è stato messo in pachina per far scendere in campo Roberto. Il problema diship esiste. E al Nazareno è Andrea Marcucci a tirarlo fuori. "Èildel M5s? - chiede il capogruppo piddì al Senato a Radio Anch'io - è lui che può fare passi indietro rilevanti rispetto al programma del Movimento per un accordo col Pd?".A 51 giorni dalle elezioni del 4 marzo scorso, Sergio ...