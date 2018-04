D' Urso più a sinistra di Serra La sua tv schierata con i deboli Su Affari l' analisi di

“Dov’è?”. Panico in diretta : la Cipriani non si presenta in studio a ‘Domenica Live’. Era il suo momento per l’intervista con Barbara D’Urso - ma non si trovava più. Poi la scoperta : Domenica Live, per la prima volta un bell’imprevisto in diretta. Per colpa di chi? Di Francesca Cipriani! L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara D’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, durante la diretta è andato storto e dopo l’annuncio della conduttrice nessuno, in realtà, è entrato in studio. Dove era finita Francesca Cipriani? ...

“Qui non metti più piede!”. D’Urso furiosa. Durante la puntata di Pomeriggio 5 - l’ospite ha fatto affermazioni e offese gravissime. Barbara alla fine è esplosa : “Chiedi scusa e vergognati!” : Barbara D’Urso non transige. Ci sono dei tempi a cui Carmelita tiene particolarmente e quando viene punta sul vivo, non ci pensa su due volte: la sua la dice sempre e comunque. Nella puntata del 19 aprile di Domenica Live si è parlato di bellezza e perfezione estetica, almeno secondo i canoni più comuni. Nel salotto di Canale 5 tra i vari ospiti c’era anche Paola Caruso che come sappiamo è ricorsa alla chirurgia per modificare ...

Grande Fratello 2018 - la classifica dei 5 momenti più trash orchestrati da Barbara D’Urso : Tutto quel trash in una sola serata televisiva non si era mai visto prima. Ieri il Grande Fratello 15 ha debuttato con 3.598.000 telespettatori adulanti e il 22,6% di share (un valore “falsato” dalla fine della trasmissione fissata per l’1.40 di notte: una follia). Ma cos’è il trash? Secondo la Treccani, un “orientamento del gusto basato sul recupero, spesso compiaciuto e esibito, di tutto quanto è deteriore, di cattivo gusto, di ...

Barbara D'Urso e il ritorno al Grande Fratello : «Ho un po' d'ansia - ma non mi fermo più» : Il Grande ritorno di Barbara D'Urso alla conduzione del Grande Fratello , in onda martedì prossimo, è già stato annunciato da tempo, ma ad anticiparlo è la presenza della conduttrice nello studio di ...

“Non dormo più…”. Cosa preoccupa Barbara D’Urso. La popolare conduttrice durante ‘Pomeriggio 5’ si è presa un momento tutto per sé e ha voluto dire a tutti cosa sta passando in questi ultimi giorni. Le sue parole : Nessuno lo avrebbe detto, eppure anche la mattatrice della tv, ossia l’inarrestabile Barbara d’Urso, pare essere un pochino agitata in vista di un nuovo debutto televisivo. È pronta a tornare alla conduzione del Grande Fratello, come si sa, ma non nasconde la propria ansia e preoccupazione. questi sono giorni frenetici e intensi per Barbarella, costretta a dividersi tra Milano e Roma. E sì, perché oltre a tornare al timone del ...

Barbara d’Urso : perchè non si parla più del canna-gate a Domenica Live : Domenica Live, Barbara d’Urso: “Sul canna-gate hanno deciso che…” Ciò che hanno notato oggi i telespettatori di Domenica Live è stata la volontà di Barbara d’Urso di non parlare per niente del canna-gate. E’ accaduto dapprima con Nadia Rinaldi, la quale sentitosi attaccata da Daniele Interrante, ha lanciato una pesante accusa contro Striscia la Notizia riguardi ai suoi audio che aveva mandato in privato a ...

Eva Henger ecco perché Barbara D’Urso non mi invita più : Eva Henger racconta sul settimanale “Nuovo Tv” il motivo per il quale non sarebbe più stata invitata nei programmi di Barbara D’Urso. Come riporta il sito Leichic, ecco le parole dell’ex naufraga: “Sono d’accordo di non parlarne più, anch’io sono stanca del canna-gate, ma mi aspettavo almeno le scuse. Se non da Monte, che non lo farà mai, almeno dalla produzione e dalla conduttrice. Non dico in diretta, ma a telecamere spente. ...

Patrick Dempsey ne La Dottoressa Giò : solo un sogno di Barbara D’Urso o qualcosa di più? : Il mondo si è fermato davanti al possibile arrivo di Patrick Dempsey ne La Dottoressa Giò e lo ha fatto anche ieri quando la copertina di DiPiù Tv ha piazzato i due in copertina lanciando questa possibilità. Quello che è certo è che al momento non vi è alcuna conferma ufficiale né del ritorno della fiction di successo con la conduttrice napoletana protagonista e nemmeno che possa essere Patrick Dempsey il suo possibile interesse amoroso. solo ...

Alvaro Vitali : "Ho finito i soldi - non lavoro più come prima". E Barbara D'Urso risponde così : Solo pochi giorni fa Barbara Bouchet aveva lamentato i pochi contributi versati nella sua carriera, che la porteranno a prendere una pensione di appena 500 euro. Ieri a Pomeriggio Cinque è...

