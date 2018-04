Due romanisti sotto accusa | un gesto che si poteva evitare

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) Se si dovesse trovare per forza un nome ai giorni appena trascorsi, verrebbero certamente etichettati come i giorni del dito medio. Infatti, dopo le polemiche che hanno travolto Maurizio Sarri,to di aver rivolto quelad alcuni tifosi bianconeri, qualche ora dopo, due ex campioni giallorossi, hanno deciso di imitare il tecnico del Napoli. Un atteggiamento che, ovviamente, non è piaciuto a molti. La vicenda Questa sera, ad Anfield Road, si giochera' la gara d'andata tra Liverpool e Roma VIDEO, che potrebbe valere una fetta di finale. Un traguardo che, per i ragazzi di Di Francesco, rappresenterebbe un vero e proprio sogno, inimmaginabile fino a poco tempo fa. Infatti, i giallorossi, dopo essere stati sconfitti per quattro reti ad una in casa del Barcellona, sono riusciti nell'impresa di ribaltare il risultato all'Olimpico, con un netto tre a zero che ha rispedito ...