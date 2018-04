retemeteoamatori

: Droni al posto delle Api - ReteMeteoAmator : Droni al posto delle Api - card_paolo : RT @elenabulla1: In Parlamento si discute del finanziamento pubblico per 760 milioni all'acquisto di droni per uso militare,La maggior part… - leone150872 : RT @elenabulla1: In Parlamento si discute del finanziamento pubblico per 760 milioni all'acquisto di droni per uso militare,La maggior part… -

(Di martedì 24 aprile 2018) La popolazioneApi sta diminuendo in tutto il mondo, per varie cause: inquinamento, cambiamenti climatici, agricoltura intensiva,.. Le api e gli altri insetti impollinatori giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi: un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione. Se questi preziosi insetti sparissero, le conseguenze sulla produzione alimentare sarebbero devastanti. Chi …