Dragon Ball FighterZ mostrerà il gameplay di Zamasu il 25 aprile

Le tecniche di Zamasu in Dragon Ball FighterZ si mostrano in alta definizione : Dopo l'annuncio di alcuni giorni fa, Bandai Namco ha pubblicato le prime immagini in alta definizione per Fused Zamasu, il nuovo personaggio DLC che si aggiungerà al roster del picchiaduro firmato Arc System Works. Possiamo ammirare alcuni dettagli interessanti e le sue tecniche più forti negli screenshot in alta definizione. La fusione di Zamasu è il risultato dell’unione con gli orecchini Potara tra il Kaioshin del Decimo Universo, cioè ...

Dragon Ball Super - il doppiaggio USA fa scoppiare la polemica Video : #Dragon Ball Super, cult dell'animazione nipponica contemporanea e sequel ufficiale della serie Z, ha recentemente destato scandalo negli USA. Non l'#Anime in sé quanto... il doppiaggio locale! Ebbene, il tutto nasce da uno degli ultimi episodi trasmessi negli Stati Uniti, il numero 56, intitolato: 'Rematch with Goku Black! Super Saiyan Rosé Appears' trasmesso in Italia con il titolo 'La nuova trasformazione. L'episodio in questione è andato in ...

Dettagli Dragon Ball FighterZ su Zamasu - alla scoperta del nuovo DLC : Pochi giorni fa vi abbiamo segnalato l'annuncio del nuovo DLC di Dragon Ball FighterZ: si tratta della Fusione di Zamasu, il villain finale della saga di Future Trunks in Dragon Ball Super, che si aggiungerà al roster del picchiaduro di Arc System Works come terzo contenuto aggiuntivo a pagamento. Dopo le primissime immagini derivate dalla scan di V-Jump, quest'oggi vi forniamo la stessa scan con le opportune traduzioni dal giapponese ...

Dopo Zamasu - i leak di Dragon Ball FighterZ verranno confermati? : Dragon Ball FighterZ ha recentemente aggiunto al proprio roster Broly e Bardack e, negli ultimi tempi, ci si chiedeva quando sarebbe stato svelato il prossimo DLC. Alla fine un primo annuncio è arrivato, con il prossimo contenuto aggiuntivo che permetterà ai giocatori di giocare nei panni di Fused Zamasu. E, a questo punto, ci sembra di poter essere in grado di confermare alcune previsioni fatte nei mesi scorsi. Dei leak davvero insistenti, ...

Il prossimo DLC di Dragon Ball FighterZ sarà Zamasu - ora è ufficiale : Dopo diverse settimane di rumor, adesso è ufficiale: Zamasu sarà il prossimo DLC di Dragon Ball FighterZ! Una nuova scan della rivista giapponese V-Jump di Shueisha ha confermato il personaggio, che ora diventa ufficiale, svelandone anche le statistiche che avrà nel picchiaduro di Arc System Works targato Bandai Namco. Nello specifico, si tratta di Fused Zamasu, e non di Zamasu nella sua versione base - che è già incluso come personaggio ...

Dragon Ball FighterZ : scopriamo Broly e Bardak - articolo : Quando vi abbiamo proposto una lista costituita dai combattenti che avremmo voluto vedere all'interno di Dragon Ball FighterZ, avevamo posto Broly e Bardak giusto in cima. Nel caso dei due Saiyan, tranquillamente accostabili al concetto di "leggendario", non c'erano poi molti dubbi: in cuor nostro sapevamo che sarebbero stati inclusi nei magnifici otto. Questa prima scelta operata da Arc System ci è sembrata più sensata che mai per diverse ...

Trucchi Dragon Ball FighterZ : come sconfiggere il boss finale : Nella guida odierna a gran richiesta abbiamo deciso di proporvi un tutorial dettagliato molto semplice da seguire per tutti dove spieghiamo come sconfiggere una volta per tutte il boss finale nel fantastico videogioco Dragon Ball FighterZ che ad oggi ha riscosso un ottimo successo. Sicuramente ci troviamo davanti ad un titolo molto apprezzato dai consumatori. Prima di andare a vedere come poter battere definitivamente il boss finale in Dragon ...

Bandai Namco UK regala Zeni in Dragon Ball FighterZ per celebrare i DLC : In queste ore, la divisione inglese di Bandai Namco ha pubblicato un tweet nel quale annuncia una speciale iniziativa per celebrare il recente lancio dei primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: parliamo ovviamente di Broly e Bardak, i due nuovi Saiyan che si sono aggiunti al roster del picchiaduro sviluppato da Arc System Works. Per l'occasione, infatti, Bandai Namco UK ha annunciato che i giocatori di Dragon Ball FighterZ riceveranno in ...

Gli autori di Dragon Ball FighterZ annunceranno qualcosa il 1 aprile - sorpresa o scherzo? : Arc System Works è il team di sviluppo che ha creato l'ottimo Dragon Ball FighterZ, e che in generale è specializzato nella realizzazione di videogiochi picchiaduro dall'alto tasso tecnico. Suonerebbe strano se la compagnia si cimentasse in altri generi, ma in queste ore è ciò che ha voluto far intendere... a meno che non si tratti di un gigantesco scherzo da parte degli sviluppatori. Questo perché, a quanto pare, il team farà un annuncio ...

I prossimi due DLC di Dragon Ball FighterZ saranno Vegeth SSJ Blue e Zamasu? : Broly e Bardack si sono appena aggiunti al roster di Dragon Ball FighterZ, ma a quanto pare i giocatori sono già proiettati verso i prossimi DLC: chi altri si unirà al roster del picchiaduro di Arc System Works? Qualche indizio già c'è, ma un'indiscrezione dell'ultim'ora li avrebbe svelati: parliamo di Vegeth Super Saiyan Blue e Fusion Zamasu. In sostanza, l'ultima patch di Dragon Ball FighterZ ha aggiunto alcuni file ai dati del gioco: ...

Broly e Bardack arrivano in Dragon Ball FighterZ oggi 28 marzo : oggi, mercoledì 28 marzo, arrivano finalmente Broly e Bardack in Dragon Ball FighterZ! I primi due DLC del picchiaduro di Arc System Works si aggiungono al roster e possono essere scaricati sulla vostra piattaforma accedendo al PlayStation Store, all'Xbox Store o a Steam. Broly è uno degli ultimi sopravvissuti all'attacco di Freezer contro il pianeta Vegeta, che eliminò completamente la razza Saiyan. La grande mole fisica del Super Saiyan ...

Broly e Bardack in Dragon Ball FighterZ avranno più Conclusioni Drammatiche - nuove immagini : Bardack e Broly costituiranno il primo DLC di Dragon Ball FighterZ e saranno disponibili a partire da domani (28 marzo) per tutti i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC, previo l'acquisto del contenuto aggiuntivo standalone oppure dell'abbonamento al FighterZ Pass. Sapevamo già che i due guerrieri avrebbero avuto le Conclusioni Drammatiche (per la precisione, Goku che sconfigge Broly e Freezer che elimina Bardack), ma delle nuove immagini ...

Dragon Ball Super : info streaming episodio 131 sub ita Video : Quando sara' trasmesso l'episodio 131 di Dragon Ball Super? Dove poter vedere l'ultimo episodio in streaming gratis con i sottotitoli in italiano? Sono alcune delle domande che in queste ore si stanno ponendo gli appassionati dell'anime giapponese che racconta le avventure di Goku e dei suoi amici che è diventato un vero e proprio cult mondiale gia' dalla sua prima serie Dragon Ball andata in onda tv nel 1997 che è stata poi trasmessa in più di ...

10 curiosità su Dragon Ball : Dopo l’ultimo, eccellente videogioco ecco che arriva anche un film tratto dallo storico manga della nostra infanzia: DragonBall Super, seguito diretto dell’omonima serie tv, sarà nei cinema giapponesi a partire dal 14 dicembre, mentre ci sarà da aspettare sicuramente qualche mese in più per vederlo in Italia. Poco si sa del nuovo lungometraggio, se non che vedrà lo storico protagonista Goku scontrarsi contro un nuovo, temibile ...