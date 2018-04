Doping | Joao Pedro | Procura ha chiesto 4 anni di squalifica

Cagliari - Joao Pedro deferito : procura antiDoping Nado Italia chiede 4 anni : La procura antidoping Nado Italia ha deferito al Tribunale nazionale antidoping il giocatore del Cagliari Joao Pedro per la sua doppia positività all'idroclorotiazide, un diuretico proibito, ...

LAZIO - DE VRIJ : ARCHIVIATO CASO Doping/ Ultime notizie - Procura Nado : le differenze con il caso Joao Pedro : LAZIO, De VRIJ: ARCHIVIATO caso DOPING. Ultime notizie, Procura Nado: niente sospensione per il difensore olandese. La ricostruzione della vicenda, emersa dopo la partita col Verona

Doping Joao Pedro - l’annuncio del legale del calciatore del Cagliari : Doping Joao Pedro, negli ultimi giorni in casa Cagliari tiene banco la situazione dell’attaccante, trovato positivo dopo un controllo antiDoping. Ecco le importanti dichiarazioni del legale: “oggi che ha visto la procura è molto più sereno perché ha potuto spiegare – ha detto l’avvocato De Toni -. Lui non ha fatto nulla, sicuramente è qualcosa di non voluto. Colpa di un integratore contaminato? Non può esserci altra ...

Doping - Joao Pedro allo scoperto : la verità del calciatore del Cagliari : Doping Joao Pedro – Gli ultimi giorni sono stati movimentati per il calciatore del Cagliari Joao Pedro, trovato positivo in seguito ad un controllo antiDoping. Adesso il diretto interessato ha deciso di uscire allo scoperto: “mai preso niente di illecito, non ho niente da temere, spero che questo incubo finisca presto“. Sono le prime parole di Joao Pedro in sala stampa. “Sono a disposizione della Procura. So di non aver ...

Joao Pedro positivo - giallo De Vrij In Serie A torna l'incubo Doping : Il brasiliano del Cagliari già sospeso: assunto un diuretico vietato Il difensore della Lazio convocato per dare chiarimenti su un test C'è stato un momento in cui il pallone italiano incrociava il ...

