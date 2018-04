Donne | diritti e ' 68 | Michela Murgia e Mita Medici | La lotta non è finita

"Ecco il fidanzato di una senatrice : lei si batte per i diritti delle Donne - lui dice di averne avute 2mila" : "Ripetete con me: Simone Coccia, fidanzato da quattro anni con l'ex senatrice appena rieletta alla camera Stefania Pezzopane". La situazione sui social è questa: bisogna ripeterlo più volte per prenderne coscienza e farsene una ragione. La presenza al Grande Fratello Vip del fidanzato di Stefania Pezzopane, neoeletta tra le file Pd a Palazzo Madama, fa storcere il naso agli utenti. Il programma, noto per i contenuti trash, secondo ...

Priyanka Chopra da Quantico ai diritti delle Donne : “Ho perso un ruolo per il colore della mia pelle” : Priyanka Chopra è una star in India. Con oltre 50 film all'attivo e la corona di Miss Mondo in testa, la bella attrice sicuramente non ha bisogno di presentazione così come ormai non serve più farlo nemmeno in Occidente. Quantico l'ha catapultata subito sulla cresta dell'onda e il suo volto (e il suo corpo) sono ormai tra quelli famosi della tv e del cinema americano, ma qualcosa ancora non torna e la Chopra sa bene che dovrà sudare un po' in ...

Twitter - il report di Amnesty International : “Mancato rispetto dei diritti delle Donne” : Twitter non rispetta “i diritti umani delle donne”: è la conclusione del report di Amnesty International “#ToxicTwitter: violenza e molestie online contro le donne” pubblicato oggi, nel giorno del 12esimo compleanno del social. È il 21 marzo del 2006 quando il fondatore Jack Dorsey consegna alla storia il primo Tweet. Twitter ha oggi oltre 330 milioni di utenti attivi al mese. Il punto è che l’azienda “non risponde in maniera adeguata, ...

Presentate le 10 azioni concrete per i diritti e la dignità delle Donne in Piemonte : Penso che la politica continui a non valorizzare a sufficienza il talento femminile nelle istituzioni e a non porre fra le sue priorità un maggior coinvolgimento delle donne nella vita produttiva. ...

8 marzo : Nespolo (Anpi) - diritti Donne cartina tornasole della democrazia : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "La memoria è utile se è un cammino che ci impegna a diventare partigiani dei partigiani, trasmettendo con l’esempio quotidiano i valori della democrazia. I diritti delle donne sono la cartina di tornasole della democrazia". Lo ha detto la presidente dell'Anpi nazionale

8 marzo : Nespolo (Anpi) - diritti Donne cartina tornasole della democrazia : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “La memoria è utile se è un cammino che ci impegna a diventare partigiani dei partigiani, trasmettendo con l’esempio quotidiano i valori della democrazia. I diritti delle donne sono la cartina di tornasole della democrazia”. Lo ha detto la presidente dell’Anpi nazionale Carla Nespolo partecipando a Palermo alla manifestazione organizzata da Anpi Sicilia, Cgil, Spi, Flc e Udi Palermo in ...

Esri Italia racconta i luoghi dei diritti delle Donne : Roma, 8 mar. , askanews, La Giornata internazionale della donna ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di ...

8 marzo - sindacati in sciopero per i diritti delle Donne : a rischio metro - bus - aerei e scuole : La protesta si svolge per la "Giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne": hashtag #wetoogether. "Anche quest'anno l'Unione Sindacale di Base ha risposto all'appello di 'Non Una Di Meno', con la proclamazione dello sciopero generale di 24 ore per l'8 marzo, perché - spiega il sindacato - la lotta contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile sulle donne è parte sostanziale della lotta complessiva del ...

Sciopero generale "per i diritti delle Donne" : a rischio trasporti - treni - aerei e scuole : Sciopero generale l'8 marzo, a rischio traporti locali, treni, aerei e scuole per la serrata di 24 ore indetta per i comparti pubblici e privati dai sindacati Usb e Usi. Nessuno Sciopero invece per i taxi. I...

Otto marzo e diritti delle Donne : In Italia la festa si celebra dal 1922 e sono state proprio le donne italiane ad eleggere la mimosa fiore simbolo dell’8 marzo

Di cosa parlano le Donne sul web per l’8 marzo? Storia - diritti - serate e sesso : Il web è un ottimo punto di osservazione sulle tendenze culturali e sociali in atto: i trend di ricerca su Google e di discussione sui social sono spesso una buona rappresentazione di come le persone vivano, pensino o giochino. Lovelab, azienda italiana che produce cosmetici per la coppia e sex toys, ha quindi promosso una ricerca per capire cosa le donne parlino e su cosa si informino in vista dell’8 marzo, utilizzando sia i trend di ...

Jennifer Lawrence - Red Sparrow/ Tra scene hot e la battaglia per la parità di diritti tra uomini e Donne : Jennifer Lawrence presenta il suo nuovo film Red Sparrow in cui parla della scena di nudo integrale e della sua lotta per la parità di diritti tra uomini e donne.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Capriccioli : Parisi ha singolare concetto su criticità diritti Donne : Roma – Capriccioli: Parisi ha uno strano concetto di criticità quando si parla di diritti donne Roma – Di seguito le dichiarazioni del segretario di... L'articolo Capriccioli: Parisi ha singolare concetto su criticità diritti donne su Roma Daily News.