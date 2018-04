Divorce 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione in onda su Sky Atlantic il 24 aprile

Divorce 2 su Sky Atlantic - la serie tv con Sarah Jessica Parker : Tutto pronto per l’arrivo su Sky Atlantic della seconda stagione di Divorce, la serie televisiva americana con protagonista Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker ritorna a rivestire i panni di Francis Dufrensne nella seconda stagione di Divorce. Dismessi gli abiti alla moda dell’indimenticabile Carrie Bradshaw di “Sex and the City“, l’attrice americana è pronto a raccontare sul piccolo schermo i drammi della ...

Sarah Jessica Parker torna e racconta il suo Divorce

Divorce 2 - su Sky Atlantic HD il ritorno del dramedy con Sarah Jessica Parker e Thomas Haden Church : Smessi i panni dell’iconica Carrie Bradshaw in Sex and the city, Sarah Jessica Parker torna nel ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes® dello scorso anno, quello di Frances Dufresne, protagonista anche della seconda stagione di Divorce, la comedy HBO in esclusiva su Sky Atlantic HD dal 3 aprile alle 22.15. Al suo fianco Thomas Haden Church nella ...

