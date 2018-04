laragnatelanews

: Disneyland Paris, alla scoperta del parco con le migliori offerte - - evyna : Disneyland Paris, alla scoperta del parco con le migliori offerte - - _ChiccaPu : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - _smoldypants : Ribadisco Milinkovic con la ragazza a Disneyland Paris. ?? -

(Di martedì 24 aprile 2018)è il sogno di grandi e piccini, un’esperienza magica da vivere a ogni età. Ma organizzare questo viaggio neldei divertimenti che si trova a Marne-la-Vallée, a circa trenta chilometri da Parigi, può rivelarsi molto costoso. I vari pacchetti comprendono spesso la mezza pensione omaggio, sconti particolari per i bambini, un giorno in più in regalo o la forma di pagamento particolarmente vantaggiosa. La bassa stagione è da preferire, non solo da un punto di vista del risparmio, ma anche perché le presenze sono minori – ilaccoglie in media ogni anno 14 milioni di visitatori – e la visita diventa così decisamente meno stancante per tutti. Il costo del biglietto d’ingresso varia a seconda del periodo. I ticket possono essere acquistati sul posto, direttamente nella biglietteria del, ma si consiglia di prenotarli online per approfittare ...