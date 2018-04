Dirty Dancing | il film cult con Patrick Swayze stasera in tv su Italia 1

Dirty Dancing - il musical - in scena al teatro Augusteo di Napoli : “Dirty Dancing” è un titolo cult, ma il suo successo planetario non riguarda solo il film, che vinse un Golden Globe e un Oscar per il brano “(I've Had) The Time of My Life”, ma anche la colonna sonora (oltre 40 milioni di copie vendute), il libro, i musical a teatro... Anzi, “Dirty Dancing, the Classic Story on Stage” è la storia che ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo. Per il pubblico, in ogni sua forma, la storia ...