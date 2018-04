DIRETTA / Liverpool-Roma (risultato finale 5-2) streaming video Canale 5 : Perotti riapre la qualificazione! : DIRETTA Liverpool-Roma : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 24 aprile 2018.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:32:00 GMT)

DIRETTA / Liverpool-Roma (risultato live 5-1) streaming video Canale 5 : Reds devastanti - Dzeko accorcia : Diretta live rpool-Roma : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 24 aprile 2018.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:17:00 GMT)

DIRETTA Champions Liverpool-Roma 4-0 : cronaca del match Video : DIRETTA secondo tempo Liverpool-Roma 69' GOL LIVERPOOL! Angolo di Milner, zuccata di Firmino ed è il gol del 5-0. La Roma non c'è più in campo. 65' Dentro Gonalons e Perotti al posto di Jesus e De Rossi. 61' GOL LIVERPOOL! Altro gol fotocopia. Salah sfonda a destra, rasoterra sul secondo palo per Firmino che mette in rete da un metro. Accademia del Liverpool. 55' GOL LIVERPOOL! Altra verticalizzazione dei Reds, Salah va via sulla destra, mette ...