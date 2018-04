Dialogo Pd-M5s | Marcucci ' Non sono ottimista | ma sorprese possibili'

Sulla pagina Facebook del Pd è scomparso il video con cui si chiudeva al Dialogo con M5S : Un video di Andrea Marcucci in cui si definisce "quasi impossibile" l'accordo con il M5s è stato prima pubblicato, poi cancellato, dalla pagina Facebook ufficiale del Partito democratico. Il dettaglio è stato notato da alcuni parlamentari Pd, che osservano come adesso, a poco più di un'ora dall'incontro alla Camera con Roberto Fico, Sulla pagina Dem campeggi in apertura l'intervista a Repubblica in cui Dario Franceschini ...

Nuovo governo - Pd diviso sul Dialogo con il M5s - : In attesa dell'incontro con Fico, dibattito aperto tra i dem sulla possibilità di un'intesa. Per Franceschini confronto deve essere "senza pregiudiziali". Marcucci: "Non sono ottimista, programmi ...

Dialogo Pd-M5s - Marcucci : "non ottimista" : "Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo", ha affermato Marcucci. "Siamo disponibili a confrontarci ...

Dialogo Pd-M5s - Marcucci : "non ottimista" : 10.26 "La nostra disponibilità al confronto c'è. E' Fico il candidato a premier del M5S? Se ci fosse una disponibilità su tutto il fronte programmatico, andremo a sentire". Così il capogruppo dei senatori dem, il renziano Andrea Marcucci a Radio Anch'io. "Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo", ha affermato Marcucci. "Siamo disponibili a ...

Dialogo Pd-M5s - il dem Marcucci 'Non sono ottimista - ma sorprese possibili' : ROMA - In attesa dell'incontro previsto nel pomeriggio con il presidente della Camera Roberto Fico , incaricato da Mattarella di esplorare la via di un accordo fra centrosinistra e cinquestelle, il Pd ...

Per Pd-M5S poche chance - ma il Dialogo è utile in vista di un governo istituzionale : Dopo quello affidato alla presidente del Senato Casellati, orientato a un esecutivo Lega-M5S, il Presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera di sondare la possibilità di un governo tra i dem e i Cinque stelle per uscire dallo stallo politico frutto delle ultime Politiche...

Per Pd-M5S poche chance - ma Dialogo utile per governo istituzionale : Dopo quello affidato alla presidente del Senato Casellati, orientato a un esecutivo Lega-M5S, il Presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera di sondare la possibilità di un governo tra i dem e i Cinque stelle per uscire dallo stallo politico frutto delle ultime Politiche...

Dialogo sulla flat tax : messaggi in codice tra M5s e Carroccio : ... senza perdere la faccia davanti ai suoi elettori innanzitutto? Il M5s continua a corteggiarlo e mentre lui rilancia su Twitter la tassa unica, 'per far ripartire economia, produzione e consumi!', il ...

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....

MARTINA - 'GOVERNO PD-M5S? ASPETTIAMO MATTARELLA' / Il reggente apre al Dialogo : 'Paese fermo' : MARTINA, 'GOVERNO PD-M5S? ASPETTIAMO MATTARELLA': il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento d

MARTINA - "GOVERNO PD-M5S? ASPETTIAMO MATTARELLA" / Il reggente apre al Dialogo : "Paese fermo" : MARTINA, "governo PD-M5S? ASPETTIAMO Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:15:00 GMT)

Martina : Dialogo Pd-M5S?Aspettiamo Colle : 12.56 Il Pd è disposto a dialogare con il M5S? "Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del Presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì", dice il segretario reggente del Pd Martina a margine di un'iniziativa dell'area di minoranza dem a Milano. Certo, "dal punto di vista politico è indubitabile che il Paese ha vissuto 48 giorni di una polemica continua, tra le cosiddette forze vincitrici del 4 marzo". ...

"Dialogo con M5S? Aspettiamo Mattarella" : "Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì ". Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina risponde a chi ...

Governo - Sala - Pd - : sì a Dialogo col M5s - ma si parta dai programmi : "Auspico assolutamente un dialogo tra Pd e M5s, partendo dal presupposto che bisogna intendersi e partire dai programmi". Lo ha detto il sindaco di Milano ed esponente del Partito democratico, Beppe ...