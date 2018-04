Di Maio | “Con Salvini si chiude qui” Pd apre al dialogo

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell’ipotesi è tramontata del tutto”. La Lega e“hanno deciso di condannarsi all’irrilevanza per rispetto del loro alleato, dei loro alleati, invece di andare al governo per aiutare gli italiani. Per me qualsiasi discorso con la Lega siqui”. Mentre “abbiamo apprezzato le parole di Martina: sono parole che vanno nella direzione di un’apertura. Noi ci siamo ...