Di Maio | «Con Salvini si chiude qui | accordo con il Pd o si torna al voto» Martina

Di Maio : “Con Salvini si chiude qui” Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il ...

Di Maio : “Con Salvini si chiude qui” Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il ...

Di Maio : 'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui - Pd venga a tavolo' SEGUI LO SPECIALE TGLA7 : Il leader M5s fa pressing sui dem: o questo tentativo va in porto o si deve tornare a votare DIRETTA STREAMING DI #MARATONAMENTANA - Il secondo ed ultimo atto delle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico si consuma in pochi minuti. Breve la durata del colloquio della deLegazione ...

Di Maio : "Tramonta il governo con la Lega" - prove di dialogo con il Pd : Il leader Dem dice di apprezzare "la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega e centrodestra". Il candidato premier conferma la chiusura a destra e dice no a qualsiasi governo "tecnico" o "di scopo".

Governo - Di Maio : con Lega discorso chiuso - ora tavolo con Pd. Dem verso il dialogo : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici del presidente della Camera Roberto Fico per verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S. Segnali positivi dal reggente dem Martina: a decidere se aprire o meno ad un confronto con i 5 Stelle sarà la direzione nazionale...

Di Maio vede Fico : 'qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui' : Roma, 24 apr. , askanews, 'Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui': Luigi Di Maio ha fatto il passo che gli era stato chiesto dal Partito democratico come precondizione per aprire una ...

Di Maio - con la Lega si chiude qua : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Voglio dire qui ufficialmente che per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui". Lo dice il capo del M5s Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con Roberto Fico. E ...

Governo - Di Maio : 'Con la Lega discorso chiuso. Bene l'apertura del Pd' - : Una forza politica del genere deve provare per forza, fino alla fine, a dare un Governo del cambiamento . E cioè fare quelle cose che abbiamo portato avanti per anni, altrimenti non sarebbe un ...

Di Maio : 'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui' : Roma, 24 apr. , askanews, 'Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui': Luigi Di Maio ha fatto il passo che gli era stato chiesto dal Partito democratico come precondizione per aprire una ...

Di Maio benedice il governo giallorosso con il Pd : “Salvini si è condannato all’irrilevanza” sentenzia Luigi Di Maio dopo l’incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico. Dal leader grillino

Governo : Di Maio - con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo 338 parlamentari e con questa forza un partito deve dare un Governo del cambiamento del Paese. Ovviamente con 338 parlamentari non può esistere opposizione: o si va al Governo o si torna al voto”. Così Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. L'articolo Governo: Di Maio, con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione sembra essere il ...

Di Maio : "Con Salvini si chiude qui" : E' chiaro che un governo del centrodestra non è più un'ipotesi percorribile , gli unici che non l'hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell'ipotesi è ...

Governo - Di Maio : con Lega discorso chiuso - ora tavolo con Pd. Dem pronti al dialogo : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici per il presidente della Camera: dopo la deLegazione dem, il faccia a faccia con i Cinque Stelle. Per Fico la missione è difficile: verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S...

Parte il dialogo Di Maio-Martina M5S : con la Lega discorso chiuso Ma il Pd si spacca sui grillini : "In circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e tutte le forme a invitare la Lega a firmare un contratto di governo. Hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza" nel rispetto di un loro alleato. Un governo di "centrodestra non è più un'ipotesi percorribile", ma "tramontata del tutto". Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l'incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico. Ed ha aggiunto per me "il discorso con la Lega si chiude del ...