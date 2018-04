Di Maio | con la Lega si chiude qui | accordo con il Pd o si torna al voto

Salvini : Di Maio amoreggia con Pd per potere - io sono coerente : Roma, 24 apr. , askanews, - "Di Maio mi accusa di essere 'irrilevante'? Forse voleva dire 'coerente' e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani. ...

Di Maio - se fallisce con Pd si vota : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Se fallisce questo percorso, per noi si deve tornare al voto. Non sosterremo nessun altro governo, tecnico, di scopo o del presidente". Lo afferma Luigi Di Maio, leader M5s al ...

Di Maio : “Tramonta il governo con la Lega” - prove di dialogo con il Pd : Di Maio: “Tramonta il governo con la Lega”, prove di dialogo con il Pd Il leader Dem dice di apprezzare “la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega e centrodestra”. Il candidato premier conferma la chiusura a destra e dice no a qualsiasi governo “tecnico” o “di scopo”. Continua a leggere

Spagna - “basta con il turismo spazzatura”. E Palma di Maiorca vieta l’affitto delle case private : Quest’estate trovare un posto letto a Palma di Maiorca sarà più difficile. A partire da luglio chi è in possesso di un appartamento nella città, capoluogo dell’isola spagnola di Maiorca, non potrà più affittarlo ai turisti. Il comune è il primo in Spagna ad adottare un divieto di questo tipo, che risparmia solo case indipendenti e chalet, a meno che si trovino in aree protette, vicino all’aeroporto o in zone industriali. La ...

Di Maio : “Con Salvini si chiude qui” Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il ...

Di Maio : “Con Salvini si chiude qui” Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il ...

Di Maio : «Con Salvini si chiude qui - accordo con il Pd o si torna al voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la delegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la delegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Di Maio : 'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui - Pd venga a tavolo' SEGUI LO SPECIALE TGLA7 : Il leader M5s fa pressing sui dem: o questo tentativo va in porto o si deve tornare a votare DIRETTA STREAMING DI #MARATONAMENTANA - Il secondo ed ultimo atto delle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico si consuma in pochi minuti. Breve la durata del colloquio della deLegazione ...

Di Maio : "Tramonta il governo con la Lega" - prove di dialogo con il Pd : Il leader Dem dice di apprezzare "la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega e centrodestra". Il candidato premier conferma la chiusura a destra e dice no a qualsiasi governo "tecnico" o "di scopo".

Governo - Di Maio : con Lega discorso chiuso - ora tavolo con Pd. Dem verso il dialogo : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici del presidente della Camera Roberto Fico per verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S. Segnali positivi dal reggente dem Martina: a decidere se aprire o meno ad un confronto con i 5 Stelle sarà la direzione nazionale...

Di Maio vede Fico : 'qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui' : Roma, 24 apr. , askanews, 'Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui': Luigi Di Maio ha fatto il passo che gli era stato chiesto dal Partito democratico come precondizione per aprire una ...

Di Maio - con la Lega si chiude qua : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Voglio dire qui ufficialmente che per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui". Lo dice il capo del M5s Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con Roberto Fico. E ...

Governo - Di Maio : 'Con la Lega discorso chiuso. Bene l'apertura del Pd' - : Una forza politica del genere deve provare per forza, fino alla fine, a dare un Governo del cambiamento . E cioè fare quelle cose che abbiamo portato avanti per anni, altrimenti non sarebbe un ...

Di Maio : 'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui' : Roma, 24 apr. , askanews, 'Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui': Luigi Di Maio ha fatto il passo che gli era stato chiesto dal Partito democratico come precondizione per aprire una ...