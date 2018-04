Di Maio chiude ogni discorso col centrodestra | Martina apre | prove di dialogo Pd-M5s

Di Maio vede Fico : 'qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui' : Roma, 24 apr. , askanews, 'Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui': Luigi Di Maio ha fatto il passo che gli era stato chiesto dal Partito democratico come precondizione per aprire una ...

Di Maio : 'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui' : Roma, 24 apr. , askanews, 'Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui': Luigi Di Maio ha fatto il passo che gli era stato chiesto dal Partito democratico come precondizione per aprire una ...

Di Maio : "Con Salvini si chiude qui" : E' chiaro che un governo del centrodestra non è più un'ipotesi percorribile , gli unici che non l'hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell'ipotesi è ...

Governo - Di Maio : Salvini si condanna a irrilevanza. Pd : ?sì a dialogo se M5S chiude alla Lega : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici per il presidente della Camera: dopo la deLegazione dem, il faccia afaccia con i Cinque Stelle. Per Fico la missione è difficile: verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S...

Pd : Di Maio chiude con Lega? Disponibili : 15.42 "Siamo Disponibili a valutare il fatto nuovo, se verrà confermato in queste ore, pronunciato dal M5S della fine di qualsiasi tentativo di un accordo tra M5S e Lega". Così il segretario reggente del Pd, Martina, al termine della consultazione con il presidente della Camera, Fico. Sarà comunque la direzione nazionale, aggiunge Martina, ad "approfondire" un possibile percorso con il M5S. Sul piano programmatico "abbiamo ribadito a Fico che ...

Mandato a Fico per governo M5S-Pd. Martina : ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio chiude con Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Di Maio chiude la porta a Salvini? "Settimana decisiva" : Luigi Di Maio è intervenuto oggi sul Blog delle Stelle con un lungo post, pubblicato alle 19:15, quindi poco meno di due ore dopo che il suo compagno di partito Roberto Fico ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo per cercare una maggioranza tra MoVimento 5 Stelle e PD. Il leader dei pentastellati ha parlato a lungo delle trattative con la Lega e sembrerebbe intenzionato a chiudere la porta a Matteo Salvini, anche ...

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini e punta tutto sul Pd. All'orizzonte l'ombra opprimente di un governo del presidente : L'ottimismo della disperazione può sembrare eccessivo. Ma forse si può parlare dell'ottimismo della forte preoccupazione. Per il Movimento 5 stelle l'esplorazione di Roberto Fico e il suo perimetro delimitato all'interlocuzione con il solo Partito democratico è una sorta di ultima chiamata per poter essere protagonisti di un governo politico. Prima che tutto cambi.E così i vertici 5 stelle lasciano trapelare molta ...

Di Maio chiude il forno della Lega : "Salvini non vuole governare - buona fortuna" : "In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo...ma dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo". Con un lungo post, pubblicato sul blog delle Stelle, Luigi Di Maio chiude il forno con la Lega per la formazione del governo.Di Maio motiva così la decisione di non proseguire ...