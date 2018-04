Di Maio | Abbiamo chiuso con Salvini Parliamo solo con il PD

ACORDO PD M5S/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Governo - Di Maio dopo l'incontro con Fico : "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo solo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...

Governo - Luigi Di Maio apre al Pd : 'Con la Lega abbiamo chiuso'. Salvini : 'Ora i grillini amoreggiano con Renzi. Incoerenti' : Ma nessuna forza politica può fare da sola, nessuno può dare un Governo a questo Paese da solo. Per questo abbiamo ribadito la disponibilità' a un confronto con il Pd. ' Chiedo al Pd di venire al ...

Campobasso - Di Maio : "In questi anni in Parlamento non abbiamo mai preso scorciatoie" : Dal palco di Campobasso, dove si è recato per l'ultimo comizio che chiude il tour elettorale in vista delle regionali di domenica, il leader pentastellato Di Maio ribadisce il "no" alle alleanze ...

Consultazioni bis - Di Maio : “Salvini? Non lo capisco. Dica che vuole governissimo o voto - di cui non abbiamo paura” : “E’ chiaro che la coalizione di centrodestra è tuttora divisa, perché mentre il leader della Lega apriva al M5S, con una battutaccia nei nostri confronti Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra stesse sperando in questo momento nel Pd“. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni. “Con la Lega è inutile dire che c’è una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere ...

Di Maio vede Mattarella : non abbiamo posto veti a nessuno : Roma, 5 apr. , askanews, 'Dal 5 marzo abbiamo avviato una interlocuzione con tutti i gruppi parlamentari, i nostri capigruppo parlamentari Giulia Grillo e Danilo Toninelli hanno fatto degli incontri. ...

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini non strappera` - ma noi non abbiamo paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

Schifani (FI) : “Abbiamo battuto il M5S - è impossibile che Di Maio faccia il premier” : Renato Schifani, ex presidente del Senato, rieletto a Palazzo Madama dichiara che Forza Italia non ha intenzione di appoggiare un esecutivo targato Cinquestelle: "La legge elettorale prevede una parte proporzionale e una parte di coalizione. E la nostra coalizione ha battuto il M5S. Quindi il premier sarà essere espressione del centrodestra, non può essere certo Luigi Di Maio".Continua a leggere

Duello Lega-M5s per il ruolo di premier. Di Maio : 'l'incarico a me - abbiamo il 32%'. Salvini : 'niente veti - così salta tutto' : E' scontro per la formazione del governo e sul nome di chi deve andare a Palazzo Chigi. Previsto la prossima settimana l'incontro fra il capo politico del M5s e il leader della Lega -

Di Maio : premier? Conta la volontà popolare e noi abbiamo il 32% : Roma, 27 mar. , askanews, - "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini Premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il ...

Luigi Di Maio - l'elemosina al Pd : 'Gli abbiamo ceduto due vicepresidenti' : 'Noi abbiamo dimostrato una totale disponibilità, se oggi votassimo solo i nostri prenderemmo 2 vicepresidenti, 2 questori e 4 segretari: 7 alla Camera e 7 al Senato. Ci siamo spogliati di 2 ...

M5s - Di Maio : 'Abbiamo chiesto la presidenza della Camera' - Casaleggio : 'Siamo inarrestabili - partiti moribondi' : "Il M5s è oggi la prima grande compagine politica digitale al mondo. È nato e cresciuto in Rete, sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei comuni cittadini". Infine, il colpo di grazia agli altri: ...